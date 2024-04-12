外伤性气胸指外伤导致胸膜腔积气，并引起部分或完全性肺塌陷。症状包括损伤引起的胸痛以及呼吸困难。通过胸部X线进行诊断。治疗方法是胸腔闭式引流。
(参见胸外伤概述。）
自发性气胸不在此讨论。
气胸可由穿透性或闭合性外伤引起；许多患者伴有血胸（血气胸）。 气胸可能由于横穿纵隔的穿透性伤口（例如，乳头或肩胛骨内侧伤口）或严重闭合性伤口损伤气管支气管树引起。气胸的气体可以进入胸部和/或颈部的软组织（皮下气肿），或纵隔（纵膈气肿）。
除非有基础肺疾病，单纯单侧气胸，即使大量气胸，多数患者也能很好耐受。然而，张力性气胸可引起严重的低血压，开放性气胸 可引起通气不足。
创伤性气胸的症状和体征
外伤性气胸患者通常有胸膜炎性胸痛、呼吸困难、呼吸急促和心动过速。
大量气胸时受累胸廓呼吸音低且叩诊过清音。然而这些临床表现不典型并且在嘈杂环境中难以发现。皮下气肿触诊时可及捻发感；可仅仅为局部气肿，也可累及胸壁及颈部；广泛皮下气肿提示气管支气管树受累。
纵膈气肿时可产生典型的与心跳同步的杂音（Hamman征或Hamman杂音），但并不是经常存在，有时由食道损伤引起。
外伤性气胸的诊断
外伤性气胸的治疗
经常行胸腔闭式引流
大部分气胸的治疗是在腋中线前方第5或第6肋间放置胸管（如28Fr）。
少量气胸且无呼吸系统症状的患者可以观察并随访胸部X线直至肺复张。或者可置入小猪尾管进行引流。不过，对于需要进行全身麻醉、正压通气和/或空中转运的患者，则应考虑使用纤尾导管或胸腔造口术，因为这些操作都可能导致小的、单纯的气胸变为张力性气胸。
如果胸腔置管引流后仍然有大量气体逸出，应怀疑存在气管支气管树损伤，应立即安排支气管镜或外科会诊。
关键点
对于少量气胸，体格检查仅有细微变化或基本正常。
尽管CT和超声更为灵敏，胸部X线对于诊断已足够。
如果气胸导致呼吸系统症状，或中到大量气胸，或需要航空运输、正压通气，或全身麻醉时，应进行胸腔闭式引流。