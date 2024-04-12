外伤性气胸患者通常有胸膜炎性胸痛、呼吸困难、呼吸急促和心动过速。

大量气胸时受累胸廓呼吸音低且叩诊过清音。然而这些临床表现不典型并且在嘈杂环境中难以发现。皮下气肿触诊时可及捻发感；可仅仅为局部气肿，也可累及胸壁及颈部；广泛皮下气肿提示气管支气管树受累。

纵膈气肿时可产生典型的与心跳同步的杂音（Hamman征或Hamman杂音），但并不是经常存在，有时由食道损伤引起。