细胞免疫缺陷
疾病状态
遗传方式
致病基因
临床表现
常染色体显性或隐性遗传
STAT1 （显性）
AIRE （隐性）
持续性 / 复发性念珠菌感染、甲癣；常染色体隐性自身免疫性多内分泌腺病 - 念珠菌病 - 外胚层营养不良综合征（合并甲状旁腺功能减退、肾上腺皮质功能不全）
常染色体显性
基因位于染色体22q11.2
基因位于染色体10p13
特征性面部表现包括低耳位，先天性心脏病（如主动脉弓异常），胸腺发育不良或缺如，甲状旁腺功能减退伴有低钙抽搐，反复感染，发育延迟。
X连锁
SH2D1A（1型）
XIAP （2型）
在发生EB病毒感染前无症状，随后出现伴有肝衰竭的暴发性或致死性传染性单核细胞增多症，以及B细胞淋巴瘤、脾肿大、再生障碍性贫血
常染色体隐性遗传
ZAP-70
常见感染和机会性感染
无CD8+细胞
AIRE = autoimmune regulator（自身免疫调节因子）；CD = clusters of differentiation（分化簇）；SH2D1A = SH2 domain containing 1A（含SH2结构域蛋白1A）；STAT = signal transducer and activator of transcription（信号转导和转录激活因子）；XIAP = X-linked inhibitor of apoptosis（X连锁凋亡抑制蛋白）。