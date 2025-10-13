原发性脑肿瘤常见的定位表现
肿瘤部位
表现
常见原发肿瘤类型*
胼胝体前部
认知功能损害
星形细胞瘤（包括低级别神经胶质瘤）
基底神经节
轻偏瘫（对侧），运动障碍
星形细胞瘤（包括低级别神经胶质瘤）
原发性中枢神经系统淋巴瘤
脑干
单侧或双侧运动或感觉缺失，脑神经功能障碍（如，凝视麻痹、听力丧失、眩晕、上腭麻痹、面肌无力）、共济失调、意向性震颤、眼震
星形胶质细胞瘤（包括幼年毛细胞星形细胞瘤）
弥漫性桥脑胶质瘤
桥小脑角
同侧耳鸣和听力丧失、眩晕、冷热刺激的前庭反应消失
如果肿瘤较大，可出现共济失调、面部感觉丧失和面肌无力（均为同侧），也可能出现其他脑神经或脑干受损表现
小脑
共济失调、眼震、震颤、脑积水伴突发的颅内高压
星形胶质细胞瘤（包括幼年毛细胞星形细胞瘤）
第Ⅱ对脑神经（视神经）
视力下降
星形细胞瘤（包括毛细胞星形细胞瘤和低级别神经胶质瘤；发生于视神经部位者最常见于神经纤维瘤病）
第Ⅴ对脑神经（三叉神经）
面部疼痛、感觉丧失、下颌无力
脑膜瘤
神经鞘瘤
额叶
全身性或局灶性（对侧）癫痫、步态异常、尿急或尿失禁、注意力或认知损害或情感淡漠（特别是当肿瘤为双侧病变时）、轻偏瘫
如果肿瘤发生在大脑优势半球时候，可能出现表达性失语
如果肿瘤在额叶底部时可能会出现嗅觉丧失
星形胶质细胞瘤
胶质母细胞瘤
少突胶质瘤
下丘脑
进食和饮水异常（如，多饮），性早熟（尤其是男孩），体温过低
星形胶质细胞瘤
枕叶
全身性癫痫伴视觉先兆、视幻觉、偏盲或象限盲（对侧）
星形胶质细胞瘤
胶质母细胞瘤
少突胶质瘤
顶叶
对侧位置觉和两点辨别觉缺失，病感失认（不认为有身体病变，否认疾病），偏侧失认（同时刺激身体两侧时不能识别对侧刺激），对侧偏盲，全身性或局灶性癫痫
如果肿瘤位于优势半球则存在感觉性失语
星形胶质细胞瘤
胶质母细胞瘤
少突胶质瘤
上视麻痹，上睑下垂，瞳孔对光反射和调节反射消失，有时候出现脑积水伴突发颅内高压
生殖细胞瘤
松果体瘤（罕见）
垂体或鞍上区
内分泌疾病，单眼视力丧失，不伴颅内高压的头痛，双颞侧偏盲
颅咽管瘤
脑垂体癌（罕见）
颞叶
复杂部分性癫痫，伴或不伴先兆的全身性癫痫，对侧偏盲，混合性的失语或命名不能
星形胶质细胞瘤
胶质母细胞瘤
少突胶质瘤
丘脑
对侧感觉受损
星形胶质细胞瘤
*类似表现可以发生在脑实质转移瘤或硬脑膜周围肿瘤（如，转移性肿瘤、脑膜肿瘤如脑膜瘤、肉瘤或胶质瘤）或压迫大脑的颅骨肿瘤（如，肉芽肿、血管瘤、畸形性骨炎、骨瘤、黄瘤）。
CNS = 中枢神经系统