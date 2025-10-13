尿路结石的成分
结石组分
所有结石的百分比*
常见病因
草酸钙
40–80
高尿钙症
低枸橼酸尿
磷酸钙
18–24
高尿钙症
甲状旁腺功能亢进
低枸橼酸尿
胱氨酸
1–2
磷酸铵镁（鸟粪石）
5–15
尿素分解细菌引起的尿路感染
尿酸
5–10
尿pH<5.5
高尿酸尿症（偶见）
*总百分比加起来超过100%，因为大约40%的结石成分是混合的。
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