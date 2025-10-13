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尿路结石的成分

尿路结石的成分

结石组分

所有结石的百分比*

常见病因

草酸钙

40–80

高尿钙症

甲状旁腺功能亢进

低枸橼酸尿

肾小管酸中毒

磷酸钙

18–24

高尿钙症

甲状旁腺功能亢进

低枸橼酸尿

肾小管酸中毒

胱氨酸

1–2

胱氨酸尿症

磷酸铵镁（鸟粪石）

5–15

尿素分解细菌引起的尿路感染

尿酸

5–10

尿pH<5.5

高尿酸尿症（偶见）

*总百分比加起来超过100%，因为大约40%的结石成分是混合的。

数据改编自以下来源：

Singh P, Enders FT, Vaughan LE, et al.Stone Composition Among First-Time Symptomatic Kidney Stone Formers in the Community. Mayo Clin Proc.2015;90(10):1356-1365.doi:10.1016/j.mayocp.2015.07.016;

Moe OW.Kidney stones: pathophysiology and medical management. Lancet.2006;367(9507):333-344.doi:10.1016/S0140-6736(06)68071-9

Zreik R, Pilosov Solomon I, Saliba W, et al.The relationship between patients' kidney stone type and demographics in Israel: analysis of 10 K patients. World J Urol.2023;41(6):1641-1646.doi:10.1007/s00345-023-04424-w

Zhang D, Li S, Zhang Z, et al.Urinary stone composition analysis and clinical characterization of 1520 patients in central China. Sci Rep.2021;11(1):6467.Published 2021 Mar 19.doi:10.1038/s41598-021-85723-3

Scales CD Jr, Curtis LH, Norris RD, et al.Changing gender prevalence of stone disease. J Urol.2007;177(3):979-982.doi:10.1016/j.juro.2006.10.069

Tundo G, Vollstedt A, Meeks W, Pais V.Beyond Prevalence: Annual Cumulative Incidence of Kidney Stones in the United States. J Urol.2021;205(6):1704-1709.doi:10.1097/JU.0000000000001629

*总百分比加起来超过100%，因为大约40%的结石成分是混合的。

数据改编自以下来源：

Singh P, Enders FT, Vaughan LE, et al.Stone Composition Among First-Time Symptomatic Kidney Stone Formers in the Community. Mayo Clin Proc.2015;90(10):1356-1365.doi:10.1016/j.mayocp.2015.07.016;

Moe OW.Kidney stones: pathophysiology and medical management. Lancet.2006;367(9507):333-344.doi:10.1016/S0140-6736(06)68071-9

Zreik R, Pilosov Solomon I, Saliba W, et al.The relationship between patients' kidney stone type and demographics in Israel: analysis of 10 K patients. World J Urol.2023;41(6):1641-1646.doi:10.1007/s00345-023-04424-w

Zhang D, Li S, Zhang Z, et al.Urinary stone composition analysis and clinical characterization of 1520 patients in central China. Sci Rep.2021;11(1):6467.Published 2021 Mar 19.doi:10.1038/s41598-021-85723-3

Scales CD Jr, Curtis LH, Norris RD, et al.Changing gender prevalence of stone disease. J Urol.2007;177(3):979-982.doi:10.1016/j.juro.2006.10.069

Tundo G, Vollstedt A, Meeks W, Pais V.Beyond Prevalence: Annual Cumulative Incidence of Kidney Stones in the United States. J Urol.2021;205(6):1704-1709.doi:10.1097/JU.0000000000001629

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