美国约85%的结石由钙组成，主要为草酸钙（见表 尿路结石的组成）；10%为尿酸；2%为胱氨酸；余为磷酸铵镁（鸟粪石）组成。

表格 尿路结石的组分 表格

常见危险因素包括尿盐浓度增加的疾病，或通过增加钙或尿酸盐的排泄量，或通过减少尿柠檬酸盐的排泄量。

钙结石的危险因素因人群而异。 美国的主要危险因素是高尿钙，有钙结石的50%的男性患者和75%的女性患者存在遗传性因素；因此有结石家族史的患者结石复发风险升高。 患者血清钙水平正常而尿钙增高，男性>250mg/d（>6.2mmol/d），女性>200mg/d（>5.0mmol/d）。

尿枸橼酸盐过少（尿枸橼酸盐<350mg/d [1820micromol/d]）存在于约40%～50%的钙结石形成患者中，由于枸橼酸盐通常与尿钙结合并抑制钙盐结晶形成，因而尿枸橼酸盐减少可促进钙结石形成。

5%～8％的钙结石由肾小管酸中毒引起。 约1％～2％钙结石患者有原发性甲状旁腺功能亢进症。少见高尿钙症病因为结节病、维生素D中毒、甲状腺功能亢进症、多发性骨髓瘤、转移性癌和高尿草酸盐。

尿草酸盐水平升高（高草酸尿症、尿草酸盐 > 40 mg/天 [> 440 微摩尔/天]) 可能导致草酸钙结石形成（高尿酸血症草酸钙肾结石）。高尿草酸盐 可为原发性，或因过多摄取含草酸盐食物（如大黄、菠菜、可可、坚果、胡椒粉、茶），或由于多种肠道疾病（如细菌过度生长综合征、克罗恩病、溃疡性结肠炎、慢性胰腺或胆道疾病）或空回肠手术（如减肥手术）引起的草酸盐过多吸收所致。

其他危险因素包括摄入过多维生素C（如>2000mg/天）、限制钙饮食（可能由于饮食中的钙与饮食中的草酸盐结合）和轻度高尿酸血症。轻度高尿酸血症，定义为男性尿尿酸>800 mg/d（>5 mmol/d）或女性尿尿酸>750 mg/d（>4 mmol/d），几乎均因嘌呤（蛋白质中，通常来自肉类、鱼类和家禽）摄入过量引起。

尿酸结石的形成与尿液酸度增高（尿pH<5.5）有关，或少有的严重高尿酸血症（尿尿酸>1500mg/d，[>9mmol/d]），使未溶解的尿酸形成结晶。 尿酸晶体可构成整个结石，或者更常见的是提供一个使钙或混合钙与尿酸结石形成的场所。

胱氨酸结石仅发生于胱氨酸尿症。

磷酸铵镁结石（鸟粪石、感染性结石)表明存在由尿素分解细菌（如变形杆菌属、克雷伯菌属）引起的尿路感染。结石必须以处理感染性异物和完全清除的方法来治疗。 与其他类型的结石不同，磷酸铵镁结石在女性患者中的发生率是男性的3倍之多。

泌尿系结石的罕见原因包括茚地那韦、三聚氰胺、氨苯蝶啶和黄嘌呤。