原发性甲状旁腺功能亢进为一全身性疾病，由一或数个甲状旁腺分泌过多甲状旁腺激素所致；可能是高钙血症最常见的原因。它可能是高钙血症的最常见的原因，尤其对于非住院患者。多见于绝经后妇女，发病率随年龄的增加而升高。它也好发于颈部放疗后 ≥ 30年者。

原发性甲状旁腺功能亢进症病因 高钙血症, 低磷血症, 和过度的骨吸收（导致 骨质疏松症）。 患者最常表现为无症状的高钙血症。肾结石也很常见，尤其是当由于长期高钙血症而出现高钙尿时。

术前从被认为患有原发性甲状旁腺功能亢进症的患者身上切除的甲状旁腺组织的组织学检查显示，约 85% 的患者有甲状旁腺腺瘤，约 15% 的病例有 ≥ 2 个腺体增生，并且 <1%甲状旁腺癌。