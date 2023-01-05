当一个或多个甲状旁腺过度活跃时，就会发生甲状旁腺功能亢进，导致血清甲状旁腺激素水平升高并导致高钙血症。患者可能无症状或有不同严重程度的症状，包括慢性疲劳、身体疼痛、睡眠困难、骨痛、记忆力减退、注意力不集中、抑郁和头痛。 诊断依据血清钙和甲状旁腺激素水平。 手术是为了去除过度活跃的腺体。
（参见高钙血症。）
甲状旁腺功能亢进的病因
甲状旁腺功能亢进症最常见的原因是
甲状旁腺腺瘤
甲状旁腺腺瘤通常是孤立性腺瘤。但甲状旁腺腺瘤 在患有其他内分泌肿瘤的患者中可能是遗传性的，尤其是某些 多发性内分泌肿瘤综合征。
另一个原因是甲状旁腺增生。
甲状旁腺功能亢进的病理生理学
甲状旁腺激素 (PTH) 增加血清钙
增强远端肾小管钙重吸收
从骨中快速动员钙和磷酸盐（骨吸收）
通过刺激维生素 D 转化为其最活跃的形式，增加肠道对钙的吸收， 骨化三醇
甲状旁腺功能亢进的特点是
原发性：甲状旁腺疾病导致 PTH 分泌过多
次要：非甲状旁腺疾病引起的低钙血症导致慢性 PTH 分泌过多
第三：长期继发性甲状旁腺功能亢进症患者的 PTH 自主分泌与血清钙浓度无关
原发性甲状旁腺功能亢进
原发性甲状旁腺功能亢进为一全身性疾病，由一或数个甲状旁腺分泌过多甲状旁腺激素所致；可能是高钙血症最常见的原因。它可能是高钙血症的最常见的原因，尤其对于非住院患者。多见于绝经后妇女，发病率随年龄的增加而升高。它也好发于颈部放疗后 ≥ 30年者。
原发性甲状旁腺功能亢进症病因 高钙血症, 低磷血症, 和过度的骨吸收（导致 骨质疏松症）。 患者最常表现为无症状的高钙血症。肾结石也很常见，尤其是当由于长期高钙血症而出现高钙尿时。
术前从被认为患有原发性甲状旁腺功能亢进症的患者身上切除的甲状旁腺组织的组织学检查显示，约 85% 的患者有甲状旁腺腺瘤，约 15% 的病例有 ≥ 2 个腺体增生，并且 <1%甲状旁腺癌。
继发性甲状旁腺功能亢进
三发性甲状旁腺功能亢进症
当 PTH 分泌变得独立于血清钙浓度时，会导致三级甲状旁腺功能亢进。 三发性甲状旁腺功能亢进症多见于长期的继发性甲状旁腺功能亢进，如持续多年的终末期肾病。
甲状旁腺功能亢进的临床症状和体征
甲状旁腺功能亢进的诊断
血清钙、磷酸盐和 PTH 测量
原发性甲状旁腺功能亢进症的诊断应基于血液和尿液检查以及临床发现。
当在常规血液检查中发现血清钙升高时，通常会首先怀疑甲状旁腺功能亢进症的诊断。如果重复检测时血钙仍高，应检查完整的PTH，并与血钙水平一起解释。原发性甲状旁腺功能亢进症患者在没有低钙血症的情况下具有高 PTH 浓度。少数患者的 PTH 浓度高于正常值，当钙浓度升高时应将其解释为不适当的（并且通常预计会抑制 PTH——1)。
甲状旁腺功能亢进时，血清钙极少>12 mg/dL（>3 mmol/L），但游离血清钙浓度几乎总是升高的。
低血磷提示甲状旁腺功能亢进，特别是伴有肾脏磷排泄量增高。当甲状旁腺功能亢进引起骨质更新加速时，血浆碱性磷酸酶浓度常上升。
甲状旁腺功能亢进时尿钙排泄量通常正常或升高。低尿钙提示另一种诊断，例如 家族性低钙尿症高钙血症。 慢性肾病提示可能存在继发性甲状旁腺功能亢进，但原发性甲状旁腺功能亢进也可以存在。慢性肾病说明患者有继发性甲状旁腺功能亢进，但也可为原发性甲状旁腺功能亢进；如血钙增高而血PO4正常，提示为原发性，若血PO4增高则为继发性。
术前可进行甲状旁腺的影像学检查，以确定异常腺体的位置；但这并不是为了确定诊断或确定是否需要手术。然而，由经验丰富的外科医生进行的甲状旁腺切除术有很高的治愈率，而这并没有因为使用术前影像学而得到改善。
许多成像技术已被有效使用，包括以下技术：
它也可以用于因不相关的医疗问题而面临手术高风险的患者，但这通常仅限于预期寿命较短的患者，因为长期保持低血清钙水平可能会导致骨病。
对比度增强的四维（4D）CT
MRI
高分辨率超声检查
数字减影血管造影
铊-201-氚-99扫描
99m锝sestamibi，一种用于甲状旁腺成像术的放射性核素，比以前的制剂更敏感，更特异，可能有助于识别单个腺瘤。
对于初次手术后甲状旁腺功能亢进未能完全治愈或后又复发的患者，需要进行影像检查，以发现位于颈部及纵隔各少见部位的功能异常的甲状旁腺。锝-99倍他胺可能是对这些腺体最敏感的成像测试。在再次进行甲状旁腺切除术前，有时需要采用多种图像技术（MRI、CT、或高分辨率超声波、外加99m锝MIBI）来明确定位。
诊断参考文献
1.Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al: Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: Summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop.J Bone Miner Res Aug.19, 2022.doi: 10.1002/jbmr.4677
甲状旁腺功能亢进的治疗
有时进行高钙血症的医学管理
常采取甲状旁腺切除术
甲状旁腺功能亢进的治疗取决于病情的严重程度。
医学管理
对于无症状原发性甲状旁腺功能亢进症且无手术指征的患者，可采用保守治疗方法确保血清钙浓度保持在较低水平。它也可以用于因不相关的医疗问题而面临手术高风险的患者，但这通常仅限于预期寿命较短的患者，因为长期保持低血清钙水平可能会导致骨病。
患者需要进一步检查：
保持活跃（即避免可能加剧高钙血症的固定化）。
遵循低钙饮食习惯
多喝水以尽量减少肾结石的机会
避免使用可升高血钙的药物（如噻嗪类利尿剂）
每6个月监测血清钙与肾功能。 每年复查骨密度。然而，复发性高钙血症、亚临床骨病和高血压是值得关注的问题。单纯高钙血症患者可用西那卡塞治疗。骨质疏松症用双膦酸盐类药物治疗。
手术治疗
有症状的或进行性甲状旁腺功能亢进的患者, 需要手术治疗。无症状，原发性甲状旁腺功能亢进的患者是否符合手术指征是有争议的。甲状旁腺切除术能增加骨密度，可能在一定程度上改善影响生活质量的症状。但大多数患者的骨密度与生化检查没有发生进行性恶化。很多专家建议在以下情况下进行手术(1)：
血钙高于正常上限1 mg/dL（0.25 mmol/L）
高钙尿症（女性 > 250 毫克/天 [> 6.25 毫摩尔/天] 或男性 > 300 毫克/天 [>7.5 毫摩尔/天]）或存在肾结石
肌酐清除率 < 60 毫升/分钟（< 1 毫升/秒）
脊椎骨折或髋部、腰椎或桡骨的骨密度比对照组低2.5个标准差（T值=−2.5）
年龄小于50岁
不能遵嘱接受随访者
手术包括腺瘤性腺体切除。 甲状旁腺素的浓度可在假定的异常腺体切除术前后进行快速检测。在腺瘤切除后10分钟下降50%表示治疗成功。>1个腺体患病的患者，切除几个腺体，通常将外观正常的甲状旁腺的一小部分移植入体内更容易接近的位置，如胸锁乳突肌肌肉内部或前臂皮下，以防止甲状旁腺功能减退。残留的腺体极少成为复发性继发性甲状旁腺功能亢进的根源，可以通过额外的手术切除来控制。
也偶尔使用冷冻保存甲状旁腺组织，以便以后对持续性甲状旁腺功能减退症患者进行自体移植。
术后即刻必须每天监测血清钙数次。 对轻度甲状旁腺功能亢进进行手术后，血清钙浓度会在 24~48 小时内降至略低于正常值。 对于更严重或长期甲状旁腺功能亢进的患者，尤其是继发性甲状旁腺功能亢进伴严重的纤维性囊性骨炎，术后可能会出现长期的、有症状的低钙血症。
当预计出现症状性低钙血症时，在手术前几天补充 10 至 20 克元素钙可以防止术后钙的急剧下降。即使术前已使用钙剂，在骨骼恢复其含钙量的过程中，仍然可能需要大量的钙和维生素D。
经验与提示
对于不能进行甲状旁腺切除术的原发性甲状旁腺功能亢进的严重高钙血症患者，需要药物治疗。 西那卡塞是一种拟钙剂，可增加钙敏感受体对细胞外钙的敏感性，可降低甲状旁腺激素和钙水平。
肾功能衰竭引起的甲状旁腺功能亢进
虽然可能发生原发性甲状旁腺功能亢进，但肾功能衰竭患者的甲状旁腺功能亢进通常是继发性的。 肾功能衰竭患者继发性甲状旁腺功能亢进可导致多种症状，包括
伴有关节炎、骨痛和病理性骨折的囊性纤维性骨炎
自发性肌腱断裂
近端肌无力
骨骼外钙化，包括软组织和血管钙化
瘙痒症
中度慢性肾病患者（估计肾小球滤过率 < 60 mL/min）可发生继发性甲状旁腺功能亢进，但在需要长期透析的患者中通常更严重。磷酸盐潴留、低钙血症、活性维生素 D 浓度降低和成纤维细胞生长因子 23 增加之间的相互作用会刺激肾功能衰竭患者的甲状旁腺分泌。
高磷血症 如果存在，应加以预防或治疗。 治疗应结合饮食磷酸盐、磷酸盐螯合剂（如碳酸钙、醋酸钙、镧或司维拉姆）限制。即便使用了磷酸盐螯合剂，也需限制磷酸盐的摄入。 含铝化合物曾被用于降低磷酸盐浓度，但应该避免使用这类药物，尤其是长期透析患者，以免铝在骨骼沉积，造成严重的软骨病。
维生素 D 给药对慢性肾病患者有潜在危险，因为它会增加磷酸盐和钙的浓度，并导致血管钙化加速；维生素 D 给药需要经常监测钙和磷酸盐的水平。 治疗通常仅限于肾功能衰竭患者和继发性甲状旁腺功能亢进症患者。虽然钙三醇和钙的口服制剂经常合用以抑制继发性甲状旁腺功能亢进，但在终末期肾病患者中的疗效不稳定。在这些患者中，钙三醇注射剂，或维生素D类似物如paricalcitol对预防继发性甲状旁腺功能亢进的效果较好，因能达到较高的1,25（OH）2D血浆水平，直接抑制PTH的释放。
口服拟钙剂西那卡塞，能调节甲状旁腺细胞中钙敏感受体的设定点，降低透析患者的PTH浓度而不升高血清钙。西那卡塞可导致有症状的低钙血症。基线时有低钙血症的患者不应使用，并且在滴定西那卡塞剂量时应经常监测钙。胃肠道不耐受可能会限制依从性。
另一种拟钙剂 etelcalcetide 是一种肠胃外替代品。
简单的骨软化症可能对每天一次口服 0.25 至 0.5 mcg 的骨化三醇有反应。 由大量服用含铝磷结合剂而导致骨软化症的患者，必须先予铁胺清除体内铝，再进行钙三醇治疗减小骨损害。
重度甲状旁腺功能亢进的治疗
甲状旁腺激素水平进行性严重升高，不能通过医学手段降低且不会引起显著高磷血症或高钙血症，需要通过手术来预防或逆转症状。次全甲状旁腺切除术是在胸锁乳突肌腹部或前臂皮下重新植入一部分正常的腺体。
术后，严重或长期患有囊性纤维化骨炎的患者的钙离子会急剧下降，需要口服和胃肠外补充钙离子和胆钙化醇进行治疗。如果重新植入的甲状旁腺组织不产生甲状旁腺激素，并且 PTH 水平仍然很低或无法检测到，患者将面临发生骨软化症和症状性低钙血症的风险。通常需要延长每天一次口服 2 微克骨化三醇和每天 ≥ 2 克元素钙补充剂以支持钙水平。如果甲状旁腺次全切除术后，终末期肾病患者仍有低钙血症症状，可调整透析液钙浓度。
三发性甲状旁腺功能亢进症的治疗
当引起继发性甲状旁腺功能亢进的长期刺激作用导致甲状旁腺组织的腺瘤性转化时，就会发生第三次甲状旁腺功能亢进。高钙血症以及 PTH 严重升高而未服用胆钙化醇或含钙磷结合剂的患者提示存在三期甲状旁腺功能亢进症。
腺瘤细胞对药物治疗没有反应，需要手术干预。
治疗参考文献
1.Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al: Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: Summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop.J Bone Miner Res Aug.19, 2022.doi: 10.1002/jbmr.4677
关键点
原发性甲状旁腺功能亢进 引起高钙血症，通常无症状。
通过在高钙血症患者中发现 PTH 水平升高来做出诊断。
原发性甲状旁腺功能亢进症最常见的原因是孤立性腺瘤，但在遗传性多发性内分泌肿瘤综合征中可能是多个。
对于无症状患者，治疗可以是保守的，但对于有症状、严重高钙血症或严重骨质疏松症的患者，通常需要实施甲状旁腺切除术。
继发性甲状旁腺功能亢进 最常见的原因是晚期肾病，与维生素 D 和钙水平降低以及持续性高磷血症有关。
医学治疗是持续减少磷酸盐的摄入量、补充磷酸盐结合剂、维生素 D 和拟钙剂。
手术仅适用于严重且不受控制的甲状旁腺功能亢进症患者