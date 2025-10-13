ACE =血管紧张素转换酶；ARNI = 血管紧张素II受体阻滞剂和脑啡肽酶抑制剂；AV =房室；BBB =束支传导阻滞；CO =心输出量；EDP =舒张末期压力；EF =射血分数；ICD =植入式心律转复除颤器；LV =左心室；RV =右心室；S3 =第三心音；S4 =第四心音；SGLT2 =钠-葡萄糖协同转运蛋白2；± =有或无