心肌病的诊断与治疗
特征或方法
病理生理
收缩功能不全
舒张功能障碍 ± 流出道梗阻
舒张功能不全
临床发现
左室和右室衰竭、猝死
心脏扩大
功能性房室瓣反流
S3及S4心音
劳力性呼吸困难，心绞痛，晕厥，猝死
收缩期杂音±二尖瓣反流杂音，第四心音
颈动脉搏动分裂，有快速上升支和快速的下降支
劳力性呼吸困难及疲劳
左室±右心室衰竭
功能性房室瓣反流
心电图
非特异性ST及T波异常
异常Ｑ波±束支阻滞
左室肥厚及缺血
深间隔性Q波
左室肥大或QRS低电压
超声心动图
扩张且运动减弱的心室±附壁血栓
EF值降低，经常性，功能性房室瓣反流
心室肥厚，高、正常或低射血分数±二尖瓣收缩期前向运动±非对称性肥厚±左室流出道压差
心室壁厚度增加 ± 心腔闭塞
左室舒张功能障碍
X线
心脏扩大
肺静脉充血
无或轻度心脏肥大
没有或有轻微心脏扩大
血流动力学
舒张末期压力正常或升高，EF值降低，心室弥散性扩张及运动减弱±房室瓣反流
心排血量降低
EDP高 ± 瓣膜下流出道压差 ± 二尖瓣反流
心排血量正常或降低
舒张末期压力升高，左室压力曲线舒张期有下陷和平台
心排血量正常或降低
预后
第一年死亡率20%，以后年死亡率10%
年猝死风险1%
5年死亡率70%
治疗方法
利尿药、ACE抑制剂、血管紧张素II受体阻滞剂、ARNI、SGLT2抑制剂、β受体阻滞剂、螺内酯或依普利酮、地高辛、ICD、心脏再同步治疗、抗凝剂
β受体阻滞剂， ± 维拉帕米、丙吡胺、马瓦卡坦、间隔肌切开术、经导管酒精消融术或上述方法的组合
血色素沉着症可用静脉切开放血术
心内膜切除术
羟基脲治疗嗜酸细胞增多症
ACE =血管紧张素转换酶；ARNI = 血管紧张素II受体阻滞剂和脑啡肽酶抑制剂；AV =房室；BBB =束支传导阻滞；CO =心输出量；EDP =舒张末期压力；EF =射血分数；ICD =植入式心律转复除颤器；LV =左心室；RV =右心室；S3 =第三心音；S4 =第四心音；SGLT2 =钠-葡萄糖协同转运蛋白2；± =有或无