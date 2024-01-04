心肌异常表现为心肌细胞和肌纤维排列紊乱，但这一表现并非肥厚性心肌病所特有的。

在最常见的表型中，位于室间隔上部主动脉瓣下方的心肌肥大和增厚更明显，而左室（LV）后壁则很少出现或没有肥厚。 有时发生孤立性心尖肥厚；但实际上任何形式的左心室不对称性肥大都可以观察到，少数患者甚至出现了对称性肥厚。

大约三分之二的患者在休息或运动时出现生理性阻塞。 阻塞是因二尖瓣收缩期前向运动（SAM）使收缩期LV流出道产生机械阻抗。在此过程（SAM）中，二尖瓣和瓣膜装置被高速血流的文丘里效应吸入LV流出道，导致血流阻塞和心输出量下降。 二尖瓣SAM使瓣小叶运动畸变，也可能导致二尖瓣反流。 这种阻塞和瓣膜返流致使与心力衰竭相关的症状进展加重。少见情况，心室中部肥大导致在乳头肌水平腔内的梯度变化, 很少导致 LV 壁应力增加和 LV 心尖动脉瘤的风险增加。

肥厚型心肌病患者的心肌收缩力多正常，从而使射血分数也正常。其后，由于心室容量减小，为了维持心排血量，心室几乎完全排空，射血分数则增加。

心肌肥厚导致心室腔僵硬，无顺应性（通常是左心室），抵抗舒张期充盈，使舒张末期压力升高，从而增加肺静脉压力。由于灌注阻力增加，心排血量降低，任何流出道压力阶差的出现均会使病情恶化。由于心动过速时，心室充盈时间减少，所以在运动时或是快速性心律失常时更易出现临床症状。(参见射血分数保留型心力衰竭。)

由于冠状动脉血流量可能会受损，因此会在无心外膜冠状动脉病（CAD）的情况下引起心绞痛、晕厥或心律失常。因为毛细血管密度相对于心肌细胞大小来说不够充足（毛细血管/心肌细胞失衡），或由于内膜及中膜增生肥大导致心肌内冠状动脉管腔直径狭窄，所以血流可能受损。 由于肥厚和不利负荷条件导致氧气需求增加，也可能出现供需失衡。

在有些病例中，心肌细胞逐渐地死亡，可能是由于毛细血管/心肌细胞失衡导致慢性弥漫性的缺血所致。当心肌细胞死亡后被弥漫性纤维化所代替。 随后，舒张期功能障碍的肥厚心室逐渐扩张，出现收缩功能障碍。