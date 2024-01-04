胸部X线检查

心电图

超声心动图

心脏MRI

心内膜心肌活检（部分病例）

检测血清心肌标志物

诊断需根据病史，体格检查，和除外其他原因所致的心室衰竭（如体循环高血压，原发性瓣膜疾病，心肌梗死—见表心肌疾病的诊断和治疗）。特别是在没有明确原因的扩张型心肌病的情况下，应仔细询问家族史，以确定可能患有早发性心脏病的家庭成员， 心脏衰竭，或猝死。在许多中心，一级家庭成员会接受心脏功能障碍的筛查（例如超声心动图检查）。 由于必须排除心室衰竭的其他常见原因，因此需要进行胸部 X 线检查、心电图、超声心动图和心脏 MRI。 有选择的对部分病例进行心内膜心肌活检。

当出现急性症状或胸痛时测量血清心肌标志物。尽管肌钙蛋白升高是典型的冠状动脉缺血表现，但常发生于心力衰竭患者，尤其是肾功能下降时。当心脏衰竭时通常出现血清钠尿肽水平升高。

临床疑诊的特殊病因（见手册其他部分)。 如果没有明显的特殊病因，需行血清铁，铁结合能力及甲状腺刺激激素水平检测。

并行弓形虫（ , ），柯萨奇病毒，艾滋病病毒、埃克病毒的Toxoplasma血清学检测T. cruzi 以除外这些可治疗的病因。

胸部X线往往提示心脏各腔均有增大。胸腔积液，尤其是右侧，常伴有肺静脉压力增高及间质性水肿。

扩张型心肌病（胸部 X 光检查） 图片 © Springer Science+Business Media

心电图可表现为窦性心动过速，QRS复合波低电压以及非特异性ST段压低或T波低平或倒置。有时在胸前导联可出现病理性Q波类似陈旧性心肌梗死。左束支传导阻滞及心房颤动较为常见。

超声心动图提示心腔扩张，并有运动功能减低，并可除外原发性瓣膜疾病。 扩张型心肌病也可发生节段性室壁运动异常，因为该病病灶可能是斑片状的。超声心动图还可提示附壁血栓的存在。

心脏 MRI 有助于提供心肌结构和功能的详细图像。 MRI与钆造影剂可能显示异常的心肌组织结构或瘢痕模式（即，晚期钆增强，或LGE）。LGE模式可诊断活动性心肌炎、结节病、肌营养不良或Chagas病）。

心脏结节病的MRI表现 图片 © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

正电子发射断层扫描(PET)已被证明对心脏结节病的诊断敏感。

在非侵入性检查后诊断仍有疑问时，需要行冠状动脉造影检查排除冠状动脉疾病所致的左室功能障碍。有胸痛或多种心血管危险因素的患者和老年患者更容易发生冠状动脉疾病。某些情况下，可以在导管检查时对任一心室进行活检，结果可能会改变治疗策略。

若疑为巨细胞心肌炎、嗜酸性粒细胞性心肌炎或结节病，需要做心内膜心肌活检，因为检查结果可能影响疾病治疗。