限制性心肌病以心室壁顺应性下降，舒张期充盈受阻为特点；单心室（最常见左心室受累）或双心室均可能受到影响。症状包括乏力和劳力性呼吸困难。根据超声心动图或心导管检查诊断。治疗通常不够满意，最好是针对病因治疗。外科手术有时有用。

心肌病是原发的心脏肌肉的病变（见心肌病概述）。

限制性心肌病是心肌病中最少见的类型。

限制性心肌病可以影响一个或两个心室。每种类型都可以是弥漫性或者非弥漫性的（当病变仅累及单心室或是不均匀地影响单心室的某一部分）。

限制性心肌病可分为 4 种病因：

浸润性（如淀粉样变性、结节病）

非浸润性（如特发性、系统性硬化症）

储存疾病（如法布里病、血色素沉着症）

心内膜心肌疾病（如心内膜心肌纤维化、嗜酸细胞增多症、类癌综合征、转移性癌症、药物[羟氯喹、麦角胺、甲基麦角酸单抗]）

原发性限制性心肌病包括特发性限制性心肌病和心内膜心肌纤维化，而其他类型则被视为继发性心肌病。其中一些是遗传的，另一些是后天获得的（1）。

在患有嗜酸性粒细胞增多症和广泛心内膜纤维化的患者中，心室尖和流入道内可形成血栓，从而影响心室腔的大小。这种类型的限制性心肌病被称为闭塞性心肌病。

参考文献 1.Gowda SN, Ali HJ, Hussain I.Overview of Restrictive Cardiomyopathies. Methodist Debakey Cardiovasc J 2022;18(2):4-16.2022 年 3 月 14 日发布。doi:10.14797/mdcvj.1078

限制性心肌病的病因 限制性心肌病并不总是原发性心脏疾病。虽然病因尚不清楚，但它可能是由系统性或遗传性疾病引起的；已确定的病因列在表限制性心肌病的病因中。 有些疾病在引起限制性心肌病的同时也影响到其他组织（如淀粉样变、血色病）。淀粉样蛋白（淀粉样变性疾病）或是铁（血色素沉着症）除在心肌内浸润外往往也可影响到其他器官，但很少累及冠状动脉。罕见的是，淀粉样变性 影响冠状动脉。结节病 和 法布里病 也可能影响结节传导组织。Löffler综合征（主要累及心脏的嗜酸细胞增多征的一个亚型）发生在热带，开始时以嗜酸细胞增多性急性动脉炎起病，随后在心内膜，腱索及房室瓣上形成血栓，并进一步进展为纤维化。心内膜弹力纤维增生症（EFE）发生在婴儿和儿童，仅累及左心室。心内膜心肌纤维化 (EMF) 常见于热带地区，影响左右心室。 表格

限制性心肌病的病理生理 心内膜增厚或者心肌浸润（有时伴有心肌细胞坏死，乳头肌浸润，代偿性心肌肥厚和纤维化）可发生在单心室（典型的是左室）或者双心室。由此可致二尖瓣或三尖瓣功能障碍而引起反流。功能性的房室瓣反流可能是由于心肌浸润或是心内膜增厚所致。如果累及传导系统，窦房结及房室结功能障碍，有时会引起不同程度的窦房传导阻滞及房室传导阻滞。 主要的血流动力学后果是舒张功能障碍，心室质硬，顺应性差，舒张期充盈受阻以及高的充盈压，导致肺静脉高压。如果受浸润或是纤维化的心室代偿性肥大不充足，可导致收缩功能的恶化。可有附壁血栓形成，导致体循环栓塞。

限制性心肌病的症状和体征 限制性心肌病的症状有劳力性呼吸困难、端坐呼吸、阵发性夜间呼吸困难和周围性水肿。缘于心室充盈受阻，产生固定心排血量可引起乏力。常有房性，室性心律失常以及房室传导阻滞，心绞痛和晕厥少见。症状和体征与缩窄性心包炎较接近）。 体格检查可发现心前区搏动减弱，颈动脉脉搏容量低而快，肺部有啰音，颈静脉明显扩张伴有快速的y波下降（见图正常的颈静脉波）。几乎绝大多数均存在第三和/或第四心音（S3，S4），但必须与缩窄性心包炎的心前区叩击音相鉴别。在有些患者，由于心肌或是心内膜的浸润或纤维化改变了腱索或心室的几何结构，可以产生二尖瓣或是三尖瓣的功能性反流性杂音。不会产生奇脉。

限制型心肌病的预后 本病预后不佳（见表心肌病的诊断和治疗），因为疾病的诊断往往是在晚期才作出。对于大多数患者缺乏有效的治疗，仅能进行对症支持治疗。 用于扩张型心肌病的标准疗法（如血管紧张素转换酶[ACE]抑制剂、地高辛、beta受体阻滞剂）在限制性心肌病中耐受性差。限制性心肌病患者也可能出现自主神经功能障碍（尤其是淀粉样心脏病）或低全身血压。 传导系统疾病、心脏传导阻滞和猝死的发生率很高。