COPD的鉴别诊断
诊断
起病情况
成像结果
其他特点
慢性阻塞性肺疾病（COPD）
中年
有时肺过度充气，肺大疱，胸骨后间隙增宽，和/或支气管壁增厚（见胸片）；但通常在诊断上没有帮助，主要是为了排除其他疾病。
缓慢进展的症状
有吸烟史或有烟草或其他种类烟雾暴露史
早年发病（常在儿童时期）
通常正常或可能是肺过度充气
每一天的症状变化很大
可变气流阻塞
常在夜间或清晨症状加重
有过敏，鼻炎或湿疹史
一般有哮喘家族史
各个年龄段，但最常见于老年或中年
支气管扩张和支气管壁增厚（胸部X线或胸部CT可见）
经常有大量脓痰
常有慢性复发性细菌感染史
弥漫性泛细支气管炎
通常在10岁~60岁之间（平均年龄40岁）
在胸片和高分辨率CT上观察到弥漫性小叶中心性结节影和过度充气
大多数是不吸烟的男性
几乎都有慢性鼻窦炎
以亚裔为主
各个年龄段，但最常见于老年或中年
心脏扩大，胸腔积液，肺裂积液，有时肺水肿（胸部X线可见）
容量限制不伴气流受限（肺功能检查发现）
闭塞性细支气管炎
发病年龄较早
周围低密度区域（呼气相CT可见）
有肺或骨髓移植史
各个年龄段
胸片显示肺浸润
微生物学检查确诊
通常发生在结核高发地区
Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.