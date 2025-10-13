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COPD的鉴别诊断

COPD的鉴别诊断

诊断

起病情况

成像结果

其他特点

慢性阻塞性肺疾病（COPD）

中年

有时肺过度充气，肺大疱，胸骨后间隙增宽，和/或支气管壁增厚（见胸片）；但通常在诊断上没有帮助，主要是为了排除其他疾病。

缓慢进展的症状

有吸烟史或有烟草或其他种类烟雾暴露史

哮喘

早年发病（常在儿童时期）

通常正常或可能是肺过度充气

每一天的症状变化很大

可变气流阻塞

常在夜间或清晨症状加重

有过敏，鼻炎或湿疹史

一般有哮喘家族史

支气管扩张

各个年龄段，但最常见于老年或中年

支气管扩张和支气管壁增厚（胸部X线或胸部CT可见）

经常有大量脓痰

常有慢性复发性细菌感染史

弥漫性泛细支气管炎

通常在10岁~60岁之间（平均年龄40岁）

在胸片和高分辨率CT上观察到弥漫性小叶中心性结节影和过度充气

大多数是不吸烟的男性

几乎都有慢性鼻窦炎

以亚裔为主

心力衰竭

各个年龄段，但最常见于老年或中年

心脏扩大，胸腔积液，肺裂积液，有时肺水肿（胸部X线可见）

容量限制不伴气流受限（肺功能检查发现）

闭塞性细支气管炎

发病年龄较早

周围低密度区域（呼气相CT可见）

有肺或骨髓移植史

结核（TB）

各个年龄段

胸片显示肺浸润

微生物学检查确诊

通常发生在结核高发地区

Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.

Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.

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