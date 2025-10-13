* I 类：有证据和/或普遍认为该程序或治疗方法有用且有效的病症

IIa类：证据或意见倾向于支持该程序或治疗

IIb类：证据或专家意见对该程序或治疗的有效性/疗效的支持不够充分

III类：有证据和/或普遍共识表明该手术或治疗无效，在某些情况下可能有害

来自 雅各布斯（Jacobs AK）、库什纳（Kushner FG）、埃廷格（Ettinger SM）等 的循证等级数据。ACCF/AHA clinical practice guideline methodology summit report: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013;127(2):268-310.doi:10.1161/CIR.0b013e31827e8e5f