植入式心律转复除颤器在室性心动过速和心室颤动中的适应症
证据等级*
特殊指征
I类推荐（有证据或专家意见支持）
没有一过性或可逆性的病因的血流动力学不稳定的室速或室颤
有结构性心脏疾病的血流动力学稳定的持续性室速
一项电生理学研究中诱发的起源不明的晕厥伴持续单型室性心动过速
缺血性心肌病，最佳药物治疗期间仍存在纽约心脏协会（NYHA）II级或III级心力衰竭症状，且在心肌梗死后至少40天以及血运重建后至少90天测得的左心室射血分数≤0.35
缺血性心肌病，最佳药物治疗期间仍存在纽约心脏协会（NYHA）I级心力衰竭症状，且在心肌梗死后至少40天以及血运重建后至少90天测得的左心室射血分数≤30%
非缺血性扩张型心肌病，在最佳药物治疗情况下，仍存在纽约心脏协会（NYHA）II级或III级心力衰竭症状，左心室射血分数≤0.35
缺血性心肌病、非持续性室速、心肌梗死后至少40天测量的左室射血分数≤ 40%，以及电生理检查中检测到的可诱发性室颤或持续性室速
致心律失常性右心室心肌病 (ARVC) 伴有持续性室速、心脏骤停复苏成功，或严重的右心室或左心室收缩功能障碍
长 QT 综合征 在接受β-受体阻滞剂药物治疗时，有记录的VT或提示的症状
短QT间期伴持续性室性心动过速或心脏骤停
具有1型心电图模式的 布鲁加达综合征 和推定为由VT引起的晕厥
儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速 (CPVT) ，在接受β受体阻滞剂药物治疗时有持续的VT或晕厥现象
持续性室性心动过速或心脏骤停的早期复极
IIa类推荐（有证据或专家意见支持）
特发性扩张型心肌病，最佳药物治疗期间出现明显的左心室功能障碍，以及不明原因的晕厥
lamin A/C突变引起的心肌病，并伴有不明原因的晕厥，或有独立的永久起搏器指征，或≥2 个高危因素（非持续性VT、中间LVEF 35%至44%、非错义突变，男性）。
肥厚型心肌病（HCM）合并≥1项除室速/室颤以外的高危因素（早发猝死家族史、不明原因的近期晕厥、左室厚度≥30mm）、近期疑似心律失常引起的晕厥、左室心尖部室壁瘤或LVEF＜50%
没有持续的VT/VF或严重的右心室或左心室收缩功能障碍的ARVC，但以前有晕厥或有其他多种室性心动过速的危险因素（Towbin JA等）。
等待心脏移植的非住院患者的NYHA IV级心力衰竭
心脏肉瘤病，左心室射血分数>35%，有≥1项下列情况：不明原因的晕厥，心脏MRI或PET扫描可见明显的心肌瘢痕，可诱导的持续VT或VF，或有独立的永久起搏器指征。
巨细胞性心肌炎，在最佳药物治疗期间出现心室颤动或不稳定的室性心动过速
IIb级（证据或专家意见支持较弱）
特发性扩张型心肌病，最佳药物治疗期间仍存在纽约心脏协会（NYHA）I级心力衰竭症状，左心室射血分数≤0.35
β受体阻滞剂治疗期间无症状但QTc>0.50秒的长QT综合征
晕厥和晚期结构性心脏病，如果侵入性和非侵入性检查尚未确定病因
没有上述风险因素的肥厚型心肌病，但在心脏磁共振成像中有非持续性室性心动过速或广泛的晚期钆增强
致心律失常性右心室心肌病未合并持续性室性心动过速/心室颤动或严重的右心室或左心室收缩功能障碍，但存在较少的其他室性快速性心律失常的危险因素（Towbin等人）
III类（无指征或有害）
不明病因的昏厥，不能诱发出室速或室颤亦无结构性心脏病
持续的室速或室颤
室速或室颤的发生机制导管或外科手术消融治疗有效
室速或室颤由一过性或可逆性病变所致，可以纠正并且有可能预防复发
精神病患者植入埋藏式心脏转复-除颤器可能使状况恶化或拒绝随访者
无法合理预估生存期且预计≥1年可接受功能状态存活的患者
NYHA IV级、药物难治性心脏衰竭症状的患者，不适合接受心脏移植或者CRT ICD治疗
* I 类：有证据和/或普遍认为该程序或治疗方法有用且有效的病症
IIa类：证据或意见倾向于支持该程序或治疗
IIb类：证据或专家意见对该程序或治疗的有效性/疗效的支持不够充分
III类：有证据和/或普遍共识表明该手术或治疗无效，在某些情况下可能有害
来自 雅各布斯（Jacobs AK）、库什纳（Kushner FG）、埃廷格（Ettinger SM）等 的循证等级数据。ACCF/AHA clinical practice guideline methodology summit report: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013;127(2):268-310.doi:10.1161/CIR.0b013e31827e8e5f
ARVC=致心律失常的右心室心肌病；BP=血压；CPVT=儿茶酚胺能多态性室性心动过速；CRT=心脏再同步治疗；HCM=肥厚型心肌病；ICD=植入式心脏复律除颤器；LV=左心室；MI=心肌梗死；NYHA=纽约心脏协会；QTc=校正QT间期；RV=右心室；VF=心室颤动；VT=室性心动过速。
Data from Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al: 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden death: a report of the American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society.J Am Coll Cardiol 72:e91–e220, 2018 doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.054, Towbin JA, McKenna WJ, Abrams DJ, et al: 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratification, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy.Heart Rhythm 16:e301–e372, 2019, and Ommen SR, Ho CY, Asif IM, et al: 2024 AHA/ACC/AMSSM/HRS/PACES/SCMR Guideline for the Management of Hypertrophic Cardiomyopathy: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Circulation 150(8):e198, 2024. doi: 10.1161/CIR.0000000000001277]. Circulation 149(23):e1239–e1311, 2024.doi:10.1161/CIR.0000000000001250