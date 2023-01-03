植入型心律转复除颤器（ICD）

对治疗的需求是不同的，一般根据症状和心律失常的严重性来指导治疗。对因治疗。如果必要，直接抗心律失常治疗包括抗心律失常药物、心脏电复律-除颤、植入型心脏转复除颤器（ICDs）、起搏器（其中包含特殊的心脏同步化治疗），导管消融，外科手术或采用联合治疗。
复律除颤器对 室性心动过速 （VT）或心室颤动（室颤）可转复心律和进行除颤。分层治疗除颤器还提供治疗抗心动过速起搏和抗心动过缓起搏（终止房性或室性心动过速），并存储心腔内心电图。
ICD一般经皮下或胸肌下植入，电极经静脉植入右心室，也有时植入右心房。双心室ICD还有一左心室心外膜电极，通过冠状窦静脉系统或者经胸切开术放置，以适配心脏再同步化治疗（CRT-D） ICD平台还包括完全植入皮下的ICD（S-ICD），无血管内组件，以及短期使用的可穿戴式背心式除颤器。
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
ICDs的脉冲发生器一般可使用5~7年。
ICD的适应症
ICDs是首选治疗方法 对于患者曾经有
非可逆性或一过性的情况（如电解质紊乱、抗心律失常药物、急性心肌梗死）引起的VF发作或血流动力学显著改变的VT
ICDs也适用于在电生理研究中可诱导室性心动过速或心室颤动的患者，以及患有特发性或缺血性心肌病、左心室射血分数<35%和室性心动或心室颤动高风险的患者。其他指标不太明确（见表植入式心脏转复律除颤器的适应症)。
因为ICD是治疗而非预防室性心动过速或心室颤动，患这些心律失常的病人可能需要ICD加 抗心律失常药物治疗以减少发作的次数和对令人不舒服的电击的需要；药物措施也延长ICD的寿命。
埋藏式心脏复律-除颤器在室性心动过速和心室颤动中应用的指征
证据级别
特殊指征
有指征（有证据支持）
没有一过性或可逆性的病因的血流动力学不稳定的室速或室颤
有结构性心脏疾病的血流动力学稳定的持续性室速
一项电生理学研究中诱发的起源不明的晕厥伴持续单型室性心动过速
缺血性心肌病，在最佳药物治疗情况下NYHA II或III级心力衰竭症状，MI后至少40天和血运重建后至少90天测量的左心室射血分数≤0.35
心肌梗死后至少40天和血运重建后至少90天测量的缺血性心肌病、最佳药物治疗期间NYHA I级心力衰竭症状和左心室射血分数≤30%
非缺血性扩张型心肌病，在最佳药物治疗情况下，心功能II级或Ⅲ级的心脏衰竭症状，左室射血分数 ≤ 0.35
缺血性心肌病，非持续性室速，左室射血分数在心肌梗塞后至少40天后测量≤40％，电生理检查过程中发现可诱发的室颤或持续性室速
致心律失常性右心室心肌病 (ARVC) 伴有持续的VT，复苏的心脏停跳，或严重的右心室或左心室收缩功能紊乱
长 QT 综合征 在接受β-受体阻滞剂药物治疗时，有记录的VT或提示的症状
短QT间期伴持续性室性心动过速或心脏骤停
具有1型心电图模式的 布鲁加达综合征 和推定为由VT引起的晕厥
儿茶酚胺能多形性室性心动过速 (CPVT) ，在接受β受体阻滞剂药物治疗时有持续的VT或晕厥现象
持续性室性心动过速或心脏骤停的早期复极
由大量证据支持的可能指征
特发性扩张型心肌病，最佳药物治疗期间出现明显的左心室功能障碍，以及不明原因的晕厥
Lamin A/C突变引起的心肌病，并伴有不明原因的晕厥，或有独立的永久起搏器指征，或 ≥ 2 个高危因素（非持续性VT，中间LVEF35%至44%，非缺失性突变，男性）。
肥厚型心肌病（HCM），除持续的VT/VF外有 ≥ 1 个高危因素（过早猝死的家族史、不明原因的近期晕厥、LV厚度 ≥ 30 mm) 或有异常的运动血压反应或非持续的VT加上 ≥ 1 个其他猝死危险因素（年龄<30岁、心脏MRI晚期钆增强、LV流出道梗阻、LV动脉瘤、远程晕厥）。
没有持续的VT/VF或严重的右心室或左心室收缩功能障碍的ARVC，但以前有晕厥或有其他多种室性心动过速的危险因素（Towbin JA等）。
等待心脏移植的非住院患者的NYHA IV级心力衰竭
心脏肉瘤病，左心室射血分数>35%，有≥1项下列情况：不明原因的晕厥，心脏MRI或PET扫描可见明显的心肌瘢痕，可诱导的持续VT或VF，或有独立的永久起搏器指征。
巨型细胞心肌炎，在最佳药物治疗期间出现心房颤动或不稳定的VT
由较少有力证据支持的可能指征
特发性扩张型心肌病，最佳药物治疗期间NYHA I级心力衰竭症状，左心室射血分数≤0.35
β受体阻滞剂治疗期间无症状但QTc>0.50秒的长QT综合征
晕厥和晚期结构性心脏病，如果侵入性和非侵入性检查尚未确定病因
患有非持续性VT或对运动有异常血压反应的HCM，但没有其他猝死风险调节因素
ARVC无持续性室性心动过速/心室颤动或严重的右心室或左心室收缩功能障碍，但室性快速性心律失常的其他危险因素较少（Towbin等人
无指征
不明病因的昏厥，不能诱发出室速或室颤亦无结构性心脏病
持续的室速或室颤
室速或室颤的发生机制导管或外科手术消融治疗有效
室速或室颤由一过性或可逆性病变所致，可以纠正并且有可能预防复发
精神病患者植入埋藏式心脏转复-除颤器可能使状况恶化或拒绝随访者
无法合理预估生存期且预计≥1年可接受功能状态存活的患者
NYHA IV级、药物难治性心脏衰竭症状的患者，不适合接受心脏移植或者CRT ICD治疗
ARVC=致心律失常的右心室心肌病；BP=血压；CPVT=儿茶酚胺能多态性室性心动过速；CRT=心脏再同步治疗；HCM=肥厚型心肌病；ICD=植入式心脏复律除颤器；LV=左心室；MI=心肌梗死；NYHA=纽约心脏协会；QTc=校正QT间期；RV=右心室；VF=心室颤动；VT=室性心动过速。
Data from Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al: 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden death: a report of the American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society.J Am Coll Cardiol 72:e91–e220, 2018 doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.054 and Towbin JA, McKenna WJ, Abrams DJ, et al: 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratification, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy.Heart Rhythm 16:e301–e372, 2019.
ICD故障
ICD可能会发生故障
提供不适当的起搏或电击
在需要时不提供起搏或
ICD可能会对窦性心律、室上性心动过速、心房颤动、心房扑动或非生理性释放脉冲（如由于导线断裂）产生不恰当的起搏或电击。
也可能出现功能障碍，包括没有释放正常起搏脉冲或者在需要时没有电击，原因包括导线或脉冲发生器移位，低感知，由于之前电击部位纤维化而致起搏阈值增高，和电池耗竭。
当ICD放电时
对于报告ICD已放电但未出现相关晕厥、呼吸困难、胸痛或持续性心悸症状的患者，应在一周内预约ICD诊所和/或电生理医生进行随访为宜。ICD可以再通过电子回顾以确定放电的原因。 如果此类相关症状一直存在，或患者受到连续电击，应该建议患者急诊就诊寻找有无可治疗的病因（如冠状动脉缺血、电解质紊乱）或器械功能障碍。