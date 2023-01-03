植入型心律转复除颤器（ICD）

对治疗的需求是不同的，一般根据症状和心律失常的严重性来指导治疗。对因治疗。如果必要，直接抗心律失常治疗包括抗心律失常药物、心脏电复律-除颤、植入型心脏转复除颤器（ICDs）、起搏器（其中包含特殊的心脏同步化治疗），导管消融，外科手术或采用联合治疗。

复律除颤器对 室性心动过速 （VT）或心室颤动（室颤）可转复心律和进行除颤。分层治疗除颤器还提供治疗抗心动过速起搏和抗心动过缓起搏（终止房性或室性心动过速），并存储心腔内心电图。

ICD一般经皮下或胸肌下植入，电极经静脉植入右心室，也有时植入右心房。双心室ICD还有一左心室心外膜电极，通过冠状窦静脉系统或者经胸切开术放置，以适配心脏再同步化治疗（CRT-D） ICD平台还包括完全植入皮下的ICD（S-ICD），无血管内组件，以及短期使用的可穿戴式背心式除颤器。

带有植入式心脏复律除颤器的患者的胸部 X 光片 图片 © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

双心室 (bi-V) 植入式心脏复律除颤器 (ICD) 患者的胸部 X 光检查 图片 © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

ICDs的脉冲发生器一般可使用5~7年。

ICD的适应症 ICDs是首选治疗方法 对于患者曾经有 非可逆性或一过性的情况（如电解质紊乱、抗心律失常药物、急性心肌梗死）引起的VF发作或血流动力学显著改变的VT ICDs也适用于在电生理研究中可诱导室性心动过速或心室颤动的患者，以及患有特发性或缺血性心肌病、左心室射血分数<35%和室性心动或心室颤动高风险的患者。其他指标不太明确（见表植入式心脏转复律除颤器的适应症)。 因为ICD是治疗而非预防室性心动过速或心室颤动，患这些心律失常的病人可能需要ICD加 抗心律失常药物治疗以减少发作的次数和对令人不舒服的电击的需要；药物措施也延长ICD的寿命。 表格 埋藏式心脏复律-除颤器在室性心动过速和心室颤动中应用的指征 表格

ICD故障 ICD可能会发生故障 提供不适当的起搏或电击

在需要时不提供起搏或 ICD可能会对窦性心律、室上性心动过速、心房颤动、心房扑动或非生理性释放脉冲（如由于导线断裂）产生不恰当的起搏或电击。 也可能出现功能障碍，包括没有释放正常起搏脉冲或者在需要时没有电击，原因包括导线或脉冲发生器移位，低感知，由于之前电击部位纤维化而致起搏阈值增高，和电池耗竭。