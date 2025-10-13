男性乳腺发育的病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
慢性肾脏病病史
血清电解质、BUN、肌酐
尿液分析
可能需要做尿液培养及尿液中钠、钾、肌酐水平的检测
肝脏病史、饮酒史、或两者都有
腹水、蜘蛛痣、腹壁静脉扩张
常规实验室检查
有时肝活检。
药物及物质（见表男性乳房发育常见药物性病因）
用药史
停药试验
女性化肾上腺皮质瘤
可触及的肿块、睾丸萎缩
影像学检查（MRI或CT）
震颤、怕热、腹泻、心动过速、体重下降、甲状腺肿、眼球突出
甲状腺功能检查
青春期前发病、第二性征发育不全
血清FSH、LH、睾酮水平（见诊断）
副肿瘤性异位分泌人绒毛膜促性腺激素（hCG）
原发肿瘤的体征或性腺功能不全的症状与体征
对怀疑的原发肿瘤进行评价
睾丸肿块
可能存在性腺功能不全的症状和体征
阴囊超声
营养不良后的再喂养
肌肉及脂肪丢失、脱发、皮肤改变、频繁的感染、疲劳、维生素缺乏的表现（如骨质减少）
临床评估
选择性的实验室检查
特发性男性乳腺发育
除了乳腺发育外，无其他发现，无症状，无明显原因
6个月内重复临床评估
可能需要检测血清睾酮水平
Data from Dickson G.Gynecomastia. Am Fam Physician 2012;85(7):716-722.
BUN=血尿素氮；CT=计算机断层扫描；FSH=促卵泡激素；hCG=人绒毛膜促性腺激素；LH=黄体生成素；MRI=磁共振成像。