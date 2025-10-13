≤4个关节疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断*
一般中轴疼痛和僵硬，早晨较明显，活动后缓解
有时大的外周关节会出现积液
时有关节外表现（例如，葡萄膜炎，起止点炎，主动脉瓣关闭不全）
常见于年轻男性
腰骶椎X射线
有时需进行MRI或CT，抽血化验（血沉、C反应蛋白和全血细胞计数）和/或明确的临床分类标准（修订的纽约分类标准）
关节痛或关节炎
关节外表现，如复发性口腔和/或生殖器病变，或葡萄膜炎
常起病于20岁左右
特定的（国际性）临床诊断标准
关节炎的急性发作时关节发烫且肿胀
临床上可能与感染性细菌性（化脓性）关节炎难以鉴别。
有时伴有发热
关节穿刺术
关节痛或关节炎
全身症状，如发热，盗汗，皮疹，消瘦，心脏杂音
血培养
超声心动图
骨关节炎†
慢性疼痛更常累及拇指基底部、近端指间关节（PIP）、远端指间关节（DIP）、膝关节及髋关节。
有时可见赫伯登结节和/或布夏尔结节
射线照片
反应性关节炎与炎症性肠病相关关节炎†
关节炎是不对称的且大的下肢关节更常见
反应性关节炎：急性关节炎发作前1-3周出现胃肠道或泌尿生殖道感染
炎症性肠病相关关节炎：与慢性关节炎共存的胃肠道疾病（例如，炎症性肠病，肠道旁路手术）
病史和体格检查
按临床指征检测STIs
*伴有炎症的急性关节积液患者应进行关节穿刺术（进行细胞计数、革兰氏染色、培养和晶体检查），通常还应检测血沉(ESR)和C反应蛋白(CRP)。X射线在病程早期往往帮助不大。
†这类疾病可表现为中轴关节受累。
‡ 晶体诱导性关节炎常表现为单关节炎，然而有时也表现为寡或多关节炎。
DIP = 远端指间关节；PIP = 近端指间关节；STIs = 性传播感染。