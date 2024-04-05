反应性关节炎可以是一过性的单关节炎，也可以是严重的多系统疾病。全身表现包括发热、乏力和体重减轻。关节炎表现可轻可重。关节受累通常是不对称的、少关节或多关节的，主要发生在下肢的脚趾和大关节，可能包括大的膝盖积液。可能出现腰背痛，多见于病情较严重者。关节损伤很少发生。在 HLA-B27 阳性的患者中更常报告轴向受累，并且通常与大而笨重的硬韧带不对称。

变态反应 （肌腱附着于骨处的炎症-如足底筋膜炎、指/趾骨膜炎、跟腱炎）是常见的表现和特征。

皮肤粘膜病变——较小的、一过性的、相对无痛的浅表溃疡——常见于口腔粘膜、舌、龟头（环状龟头炎）。特征的表现有手掌和足底的水泡（有时与脓疱型银屑病表现相同），以及指/趾甲周围过度角化形成痂皮 (（脓溢性皮肤角化病）。 脓溢性皮肤角化病还包括红斑，斑块和结垢。指甲可能变得萎缩。在反应性关节炎中也有结节性红斑 的报道，尤其是在 耶尔森菌 感染后。

反应性关节炎的黏膜和皮肤表现 继发于反应性关节炎的环状龟头炎 这张照片中的溃疡很浅，相对来说没有疼痛感。 © Springer Science+Business Media 脓溢性皮肤角化病（手掌） 这张照片显示反应性关节炎患者的弥漫性银屑病斑块、全身性红斑，手掌上有明显的脱屑。 © Springer Science+Business Media 脓溢性皮肤角化病（脚底） 这张照片显示了反应性关节炎患者皮肤上的斑块、明显的红斑和鳞屑。 © Springer Science+Business Media 反应性关节炎 (zhi'jia) 该图像显示了反应性关节炎导致的营养不良性指甲变化。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 继发于反应性关节炎的环状龟头炎 这张照片中的溃疡很浅，相对来说没有疼痛感。 © Springer Science+Business Media 脓溢性皮肤角化病（手掌） 这张照片显示反应性关节炎患者的弥漫性银屑病斑块、全身性红斑，手掌上有明显的脱屑。 © Springer Science+Business Media 脓溢性皮肤角化病（脚底） 这张照片显示了反应性关节炎患者皮肤上的斑块、明显的红斑和鳞屑。 © Springer Science+Business Media 反应性关节炎 (zhi'jia) 该图像显示了反应性关节炎导致的营养不良性指甲变化。 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

尿道炎常在性接触后（或偶尔在痢疾后）7～14天发生；此后数周可出现低热、结膜炎和关节炎。并非所有特征都会出现，所以不完全型也需要考虑。在男性，尿道炎的疼痛程度和脓性分泌物量均不及急性淋球菌性尿道炎，但可能合并出血性膀胱炎或前列腺炎。在女性，尿道炎和宫颈炎可能很轻微（仅有排尿困难或少量阴道分泌物），或完全无症状。

结膜炎 是最常见的眼部病变。常有眼睛发红，异物感等表现，也可发生角膜炎和前葡萄膜炎，可引起眼痛、畏光和流泪。

偶尔可出现心血管并发症（主动脉炎、主动脉关闭不全、心脏传导阻滞）、胸膜炎和中枢及外周神经系统症状。