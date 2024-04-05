反应性关节炎是一种由前驱感染（通常是消化道或泌尿生殖道的感染）诱发的急性脊柱关节病。常见的表现包括严重程度不等的不对称性关节炎（往往会影响下肢，伴有手指或脚趾或两者的香肠状畸形）、膝关节大面积积液、体质症状、附着点炎、肌腱炎和粘膜皮肤溃疡，包括角化过度或结痂性水疱性病变（水泡性角化病）。诊断是基于临床的。 治疗涉及非甾体类抗炎药，有时使用柳氮磺吡啶或免疫抑制剂。
与尿道炎或宫颈炎、结膜炎和皮肤黏膜损害相关的脊柱关节病（以前称为赖特综合征）是反应性关节炎的一种类型。
反应性关节炎的病因
目前认为本病有两种形式：性传播型和痢疾型。
性传播型主要见于20～40岁男性。可能主要与生殖器沙眼衣原体感染相关。
男性或女性在肠道感染后可能会感染痢疾，主要是志贺菌、沙门氏菌、艰难梭菌、耶尔森菌或弯曲杆菌。
据报道，用于膀胱癌症的Bacille Calmette-Guerin注射液也会引发反应性关节炎。
在大约 40% 的病例中，无法识别传染性病原体 (1)。
反应性关节炎是感染后关节炎。虽然在滑膜中可找到微生物抗原，但滑液培养却培养不出病原体。
病因参考文献
1.Fendler C, Laitko S, Sörensen H, et al: Frequency of triggering bacteria in patients with reactive arthritis and undifferentiated oligoarthritis and the relative importance of the tests used for diagnosis. Ann Rheum Dis.2001;60(4):337-343.doi:10.1136/ard.60.4.337
反应性关节炎的流行病学
反应性关节炎患者的人类白细胞抗原 B27 (HLA-B27) 等位基因的患病率可能高达约 80% (PMID 34144605)，而健康对照组的一般人群患病率估计为 7% (1， 2)，从而支持了遗传倾向。
与没有HLA-B27等位基因的患者相比，HLA-B27等位基因的患者有更严重的关节炎、关节外表现和更长时间的病程。
流行病学参考
1.Costantino F, Talpin A, Said-Nahal R, et al: Prevalence of spondyloarthritis in reference to HLA-B27 in the French population: results of the GAZEL cohort. Ann Rheum Dis.2015;74(4):689-693.doi:10.1136/annrheumdis-2013-204436
2.Bentaleb I, Abdelghani KB, Rostom S, Amine B, Laatar A, Bahiri R.Reactive Arthritis: Update. Curr Clin Microbiol Rep.2020;7(4):124-132.doi:10.1007/s40588-020-00152-6
反应性关节炎的症状和体征
反应性关节炎可以是一过性的单关节炎，也可以是严重的多系统疾病。全身表现包括发热、乏力和体重减轻。关节炎表现可轻可重。关节受累通常是不对称的、少关节或多关节的，主要发生在下肢的脚趾和大关节，可能包括大的膝盖积液。可能出现腰背痛，多见于病情较严重者。关节损伤很少发生。在 HLA-B27 阳性的患者中更常报告轴向受累，并且通常与大而笨重的硬韧带不对称。
变态反应 （肌腱附着于骨处的炎症-如足底筋膜炎、指/趾骨膜炎、跟腱炎）是常见的表现和特征。
皮肤粘膜病变——较小的、一过性的、相对无痛的浅表溃疡——常见于口腔粘膜、舌、龟头（环状龟头炎）。特征的表现有手掌和足底的水泡（有时与脓疱型银屑病表现相同），以及指/趾甲周围过度角化形成痂皮 (（脓溢性皮肤角化病）。 脓溢性皮肤角化病还包括红斑，斑块和结垢。指甲可能变得萎缩。在反应性关节炎中也有结节性红斑 的报道，尤其是在 耶尔森菌 感染后。
这张照片中的溃疡很浅，相对来说没有疼痛感。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示反应性关节炎患者的弥漫性银屑病斑块、全身性红斑，手掌上有明显的脱屑。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示了反应性关节炎患者皮肤上的斑块、明显的红斑和鳞屑。
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该图像显示了反应性关节炎导致的营养不良性指甲变化。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片中的溃疡很浅，相对来说没有疼痛感。
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这张照片显示反应性关节炎患者的弥漫性银屑病斑块、全身性红斑，手掌上有明显的脱屑。
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这张照片显示了反应性关节炎患者皮肤上的斑块、明显的红斑和鳞屑。
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该图像显示了反应性关节炎导致的营养不良性指甲变化。
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尿道炎常在性接触后（或偶尔在痢疾后）7～14天发生；此后数周可出现低热、结膜炎和关节炎。并非所有特征都会出现，所以不完全型也需要考虑。在男性，尿道炎的疼痛程度和脓性分泌物量均不及急性淋球菌性尿道炎，但可能合并出血性膀胱炎或前列腺炎。在女性，尿道炎和宫颈炎可能很轻微（仅有排尿困难或少量阴道分泌物），或完全无症状。
结膜炎 是最常见的眼部病变。常有眼睛发红，异物感等表现，也可发生角膜炎和前葡萄膜炎，可引起眼痛、畏光和流泪。
偶尔可出现心血管并发症（主动脉炎、主动脉关闭不全、心脏传导阻滞）、胸膜炎和中枢及外周神经系统症状。
反应性关节炎的诊断
典型的关节炎症状
泌尿生殖道或肠道感染的症状
特征性的的关节外表现
对于有急性非对称性下肢大关节炎或足趾炎的患者，特别是合并肌腱炎，或者前驱的腹泻或排尿困难史的患者，需考虑反应性关节炎的可能。
诊断主要基于临床表现，需要有典型的外周关节炎，以及前驱的消化道或泌尿道感染症状，或特征性的关节外表现。由于各种表现可在不同时期出现，因此有时需要数月的时间才能确诊。可以有血清和滑液补体水平的升高，但这些表现并不是诊断性的，因此不需要进行检测。
播散性淋球菌感染 的表现可与反应性关节炎非常相似。关节穿刺术不能加以鉴别，因为两种疾病的关节滑液均表现为炎性特征，且滑液的淋球菌培养很难取得阳性结果。临床表现有助于鉴别；播散性淋球菌感染常同等程度地累及上肢和下肢，且游走性的关节受累更为多见，较少引起腰背痛，同时皮损处的大疱也并非过度角化性质的。血液或皮肤病变的淋球菌阳性培养有助于区分这两种疾病，但尿道或宫颈的阳性培养虽然有提示作用，但对于鉴别没有帮助。如果仍难以鉴别，可能需要约一周后对头孢曲松治疗有反应，才能同时诊断和治疗。
银屑病关节炎也可有与反应性关节炎相似的皮肤损害、葡萄膜炎和非对称性关节炎。但是，银屑病关节炎常累及上肢，特别是远端指间关节，可突然起病、也可逐渐起病， 同时也没有口腔溃疡、泌尿道或消化道感染的症状。
反应性关节炎的治疗
非甾体类抗炎药(NSAIDs)
有时需要柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤或肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂
支持治疗
非甾体抗炎药（例如，吲哚美辛 25 至 50 毫克，每天口服 3 次）通常有助于缓解反应性关节炎的症状。 如果是由沙眼衣原体感染所诱发，则应给予多西环素口服，每日2次，每次100mg，疗程3个月，可能可以缩短病程，但此疗法仍存争议。柳氮磺吡啶用于治疗类风湿性关节炎也可能有帮助。如果尽管有非甾体抗炎药和柳氮磺胺吡啶，但症状严重，可以考虑使用甲氨蝶呤。对于对 NSAID 和传统合成 DMARD（改善病情的抗风湿药物，特别是柳氮磺吡啶和甲氨蝶呤）有抗药性的患者，可以考虑使用 TNF 抑制剂。这种方法的原理是基于对患有周围脊柱关节病的患者进行治疗。
对于肌腱附着部位炎症或顽固性的少关节炎可进行局部肾上腺皮质激素注射以减轻症状。物理治疗对于恢复期的患者是有帮助的，可维持关节的活动度。前葡萄膜炎可按常规治疗，即局部应用肾上腺皮质激素和扩瞳剂滴眼以预防虹膜粘连。结膜炎和皮肤黏膜损害只需对症治疗。
人类免疫缺陷病毒 (HIV) 筛查 和建议治疗其他性传播感染和性伴侣。
反应性关节炎的预后
反应性关节炎通常在3至4个月内消退，但高达50%的患者会在几年内出现复发或延长的症状，尤其是在衣原体感染和HLA-B27等位基因阳性的患者中。关节、脊柱或骶髂关节炎症或畸形可见于慢性或反复发作的患者。在有些病人中可致残。
关键点
反应性关节炎是一种由感染引发的脊柱关节病，通常发生在性传播或肠道感染之后。
临床表现包括关节炎（非对称地累及下肢大关节和足趾）、肌腱附着点病、皮肤粘膜损伤、结膜炎和生殖器非脓性分泌物（如尿道炎、宫颈炎）。
通过典型的关节炎表现，加上最近泌尿生殖系统或胃肠道感染的症状或病史，或特征性的关节外表现来确认诊断。
使用非甾体抗炎药 (NSAID) 治疗，有时可使用柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤或 TNF 抑制剂治疗。