关节可简单地表现为疼痛（关节痛）；也可表现为炎症性（关节炎）。关节炎症通常伴随着皮温升高，肿胀（由于关节内液，或渗出）以及罕见红斑。疼痛可仅仅发生于关节活动时或者静息时 有时，由患者描述的关节疼痛可以来源于关节外（例如，关节周围结构或骨）。
多关节疼痛（polyarthralgia）涉及多个关节（也可参见单关节痛)。多关节疾病会在不同的时间影响不同的关节。当多个关节受到影响，以下几点可以鉴别不同的疾病，特别是关节炎中区分有用：
少关节型：受累≤4个关节
多关节型：受累关节＞4个
多关节痛的病理生理学
多关节痛的病因
外围少关节型关节炎和多关节炎较单关节炎而言多有全身感染（如病毒）或全身性炎症性疾病（如类风湿性关节炎）。具体的病因通常可以诊断（见表≥5个关节疼痛的原因和≤4个关节疼痛的原因）;但是有时关节炎是一过性的，诊断未明确前已缓解。中轴关节受累提示血清阴性脊柱关节病（也称为脊柱关节炎），但是也可以发生在类风湿性关节炎（影响颈椎但不是腰椎）。
急性多关节炎常见病因：
慢性成年人多关节炎常见病因：
成年人非炎性多关节痛常见病因：
在成人慢性多关节痛是最常由类风湿性关节炎和骨关节炎引起的。
慢性儿童多关节痛常见病因：
受累关节≥5个的病因*
病因
有提示意义的临床表现
诊断†
急性风湿热
严重的游走性疼痛，主要影响大关节如腿部，肘和腕关节
压痛比肿胀更严重
关节外表现，如发热，心功能不全的症状和体征，舞蹈病，皮下结节和皮疹
链球菌感染性咽炎史
特定的（Jones）临床诊断标准
A组链球菌感染检查（如培养，快速链球菌检查，抗链球菌O和抗脱氧核糖核酸酶B滴度）
心电图和超声心动图
疼痛通常靠近关节，但有时关节内，有时对称性
非洲裔或地中海裔儿童或年轻患者，发病时常有已知的疾病
血红蛋白电泳
多关节痛，很少有关节炎
复发性关节半脱位
有时，皮肤松弛过度
常有运动家族史
对于马凡和埃勒斯 - 当洛综合征的患者，可能会有青少年时期或中年时主动脉瘤或夹层的家族史
临床评估
有时进行基因测试（对于高活动性 埃勒斯-当洛斯症，没有基因检测)
细菌感染性（化脓性）关节炎（通常单关节）
急性关节炎疼痛剧烈，伴有关节积液
有时免疫抑制或STIs的危险因素
关节穿刺术
急性关节炎
关节疼痛和肿胀比细菌感染性关节炎较轻
其他全身症状取决于病毒感染的类型（如黄疸见于乙肝，全身淋巴结肿大见于HIV病毒感染）
根据临床进行病毒血清学检测（例如对可疑的乙肝患者检测乙肝表面抗原和乙肝核心抗体IgM）
幼年起病的关节症状
表现有少关节炎加上葡萄膜炎或全身症状（斯蒂尔病——发热，皮疹，淋巴结肿大，脾肿大，胸腔和/或心包积液）
临床评估
抗核抗体，类风湿因子和HLA-B27检测
针对特定疾病的表现形式，包括具体的皮肤病表现（皮肌炎），吞咽困难，严重雷诺综合征或指端硬化（系统性硬化症），肌肉酸痛（风湿性多肌痛），或眼干和口干（干燥综合征）
临床评估
有时x射线和/或血清学试验（例如，抗SSA和抗SSB对干燥综合征，抗Scl-70对系统性硬化症）
有时需作皮肤和肌肉活检
关节受累的五种类型之一，包括与类风湿关节炎和少关节炎类似的多关节炎
关节外表现，如银屑病，指/趾甲营养不良，葡萄膜炎，肌腱炎，与指炎（腊肠指）
临床评估
X线影像
累及小关节和大关节的对称性关节炎
很少以单关节或寡关节起病
本病可在任何年龄起病，但常见于年轻女性。
晚期有时会关节畸形
临床评估
类风湿因子和抗环瓜氨酸肽检测
X线影像
血清病
关节痛往往比关节炎更多见
发热，淋巴结肿大，和皮疹
暴露于血液制品后21天内出现症状
临床评估
关节痛往往比关节炎更多见
Jaccoud 关节病
全身表现，如皮疹（如颧部红斑），黏膜病变（如口腔溃疡），浆膜炎（如胸膜炎，心包炎），肾小球肾炎的表现
女性更常见
临床评估
抗核抗体，抗dsDNA，全血细胞计数（白细胞减少症或血小板减少症），尿液分析，肌酐和肝酶的化学分析
系统性血管炎（如免疫球蛋白A相关性血管炎 [以前称为过敏性紫癜]，结节性多动脉炎 ，肉芽肿性多血管炎 ）
关节痛往往比关节炎更多见
关节外症状，常涉及多个器官系统（例如，腹痛，肾功能衰竭，肺炎，鼻窦症状，皮损可包括皮疹，紫癜，结节和溃疡）
临床需要时的血清学检查（例如，疑似血管炎肉芽肿性抗中性粒细胞胞浆抗体检查）
正如提到的活检（例如，肾，皮肤，或肺）
* 这类疾病也可表现为寡关节炎（受累关节数≤4个）。
†患者关节积液或炎症应行关节穿刺术（细胞计数，革兰氏染色，培养，和晶体检查），查血沉(ESR) 和C-反应蛋白。X线往往是不必要的。
dsDNA= 双链DNA。
≤4个关节疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断*
一般中轴疼痛和僵硬，早晨较明显，活动后缓解
有时大的外周关节会出现积液
时有关节外表现（例如，葡萄膜炎，起止点炎，主动脉瓣关闭不全）
常见于年轻男性
腰骶椎X射线
有时需进行MRI或CT，抽血化验（血沉、C反应蛋白和全血细胞计数）和/或明确的临床分类标准（修订的纽约分类标准）
关节痛或关节炎
关节外表现，如复发性口腔和/或生殖器病变，或葡萄膜炎
常起病于20岁左右
特定的（国际性）临床诊断标准
关节炎的急性发作时关节发烫且肿胀
细菌感染性（化脓性）关节炎临床上可能不易区分
有时伴有发热
关节穿刺术
关节痛或关节炎
全身症状，如发热，盗汗，皮疹，消瘦，心脏杂音
血培养
超声心动图
骨关节炎†
慢性疼痛更常累及拇指底部，PIP和DIP关节，膝关节和臀部
有时 Heberden 和/或 Bouchard 节点
X线影像
反应性关节炎或肠病性关节炎†
关节炎是不对称的且大的下肢关节更常见
反应性关节炎：急性关节炎发作前1-3周出现胃肠道或泌尿生殖道感染
肠病性关节炎：同时存在胃肠道病变（例如，炎性肠病，肠旁路手术）与慢性关节炎
临床评估
按临床指征检测STIs
*有急性关节积液或炎症的患者应进行关节穿刺术（进行细胞计数，革兰氏染色，培养和晶体检查），通常需检测血沉 (ESR) 和C-反应蛋白。X射线在病程早期往往帮助不大。
†这类疾病可表现为中轴关节受累。
‡ 晶体诱导性关节炎常表现为单关节炎，然而有时也表现为寡或多关节炎。
DIP=远端指间关节，PIP=近端指间关节。
多关节痛的评估
评价应明确是关节、关节外结构还是两者均为症状的病因，是否存在炎症。关节外症状和发现，可提示特定的系统性炎性疾病，也应仔细寻找和评估，尤其是当有关节炎症时。
病史
现病史 应明确关节疼痛的特点，关联的关节症状和全身症状。 重要的关节症状特点有起病缓急（例如是急性起病还是逐渐出现），时间方式（例如是昼夜变化、持续性还是间歇性），持续时间（例如是急性还是慢性的），加重和缓解因素（如休息、活动）。特别注意询问是否有无保护的性交史（或提示为播散性淋球菌感染导致的细菌感染性关节炎），蜱叮咬史，或到莱姆病流行区的居住或旅行的病史。
完善系统回顾 以找出关节外症状，这可能提示特定疾病（见表≥5个关节疼痛的原因，≤4个关节疼痛的原因和多关节疼痛的一些提示性表现)。
既往史和家族史需明确已知的系统性炎症性疾病和其他可能导致关节症状的疾病（见表≥5个关节疼痛的原因和≤4个关节疼痛的原因）。有时系统性炎症性疾病更常见于具有特定遗传谱系的家系。
体格检查
体检应该是较为完整，评估所有主要器官系统（例如，皮肤和指甲，眼，生殖器，粘膜表面，心脏，肺，腹部，鼻子，颈部，淋巴结，和神经系统），以及肌肉骨骼系统。检查生命体征检查以排除发热。
头部的检查中应注意眼部炎症（例如，葡萄膜炎，结膜炎）和鼻或口腔损伤的迹象。 皮肤检查注意皮疹和损伤（如瘀斑，皮肤溃疡，银屑病，紫癜，颧部红斑）。同时要检查患者有无淋巴结和脾脏肿大。
心肺检查应注意任何提示浆膜炎，心包炎或瓣膜病变的征象（如心脏杂音、心包摩擦音、心音低沉、因胸腔积液双肺底浊音）。
生殖器检查应注意任何与性传播感染一致的分泌物、溃疡或其他发现。
肌肉骨骼检查首先应区别是关节病变，还是关节周病变，或其他结缔组织或肌肉的压痛。关节检查首先注意关节畸形、红斑、肿胀或积液，进而触诊关节积液，皮温和压痛点。确定关节被动和主动活动范围。关节屈曲和/或伸展过程中可感到捻发音。与对侧未受累关节对比可能会发现更细微的变化。检查时还需注意受累关节的分布是否为对称还是不对称。疼痛的关节也可以在未弯曲或伸展时按压。
应检查关节周围结构，以明确肌腱、滑囊、或韧带受累情况，如滑囊部位不连续轻微肿胀（滑囊炎），或附着点压痛（肌腱炎）。
危险信号
要特别注意以下情况：
关节发烫、肿胀、压痛、红斑
任何关节外症状（如发热、僵直、皮疹、发冷、皮肤斑块或指甲凹陷、粘膜溃疡、结膜炎、葡萄膜炎、心脏杂音、紫癜、体重减轻）
临床表现解析
初始评估很重要，主要依据仔细的体格检查，疼痛是起源于关节、还是毗邻结构（如骨、肌腱、滑囊），还是两者兼具（如痛风），还是其他结构。 压痛和肿胀仅在关节的一侧，或者远离关节线提示关节外起源的病变（如肌腱或滑囊）；位于关节线的压痛或更范围更广的关节受累提示关节内病变。不屈曲或伸展关节时使关节受压，肌腱炎或滑囊炎的患者不是特别痛苦，但是关节炎的患者疼痛会较为明显。疼痛在主动活动时加剧而非被动活动，可能提示肌腱炎或滑囊炎（关节外）；关节内炎症常明显限制关节的主动和被动活动。
另一个重要的判断是关节是否有炎症。 静息痛或活动开始时疼痛常提示关节炎症，而活动后加重、休息后缓解的疼痛则提示机械性或非炎症性病变（骨关节炎）。皮温升高伴有红斑常提示炎症，但是这些征象并不敏感，所以如果没有上述症状也不能除外炎症。
临床上长时间的晨僵、长时间不活动后出现的僵硬感（胶着现象），非创伤性关节肿胀、发热、或非刻意导致的消瘦提示关节受累的系统性炎症性疾病。疼痛是弥漫，难于言表的，并影响肌筋膜结构而无炎症迹象，提示为纤维肌痛。
关节受累的模式有助于确定诊断。 受累关节的对称性也可作为线索。 类风湿性关节炎的受累关节往往是对称的，而非对称的关节受累更多提示银屑病关节炎，痛风，以及反应性关节炎或肠病性关节炎。
检查手关节可能会发现其他线索（见表多关节痛的一些提示性发现）有助于区分骨关节炎和类风湿关节炎（见表 类风湿关节炎和骨关节炎的手部区别特征）或可能暗示其他疾病。
伴有外周关节炎的脊椎疼痛提示了血清阴性脊柱关节病（强直性脊柱炎，反应性关节炎，银屑病关节炎，或肠病性关节炎），但也可出现于类风湿性关节炎（通常是为颈椎疼痛）。新发的寡关节炎加脊椎疼痛特别提示是血清阴性脊柱关节，如果患者具有相同病症的家族史。眼睛发红和下腰背疼痛提示强直性脊柱炎。新发的寡关节炎之前出现的银屑病皮疹强烈提示为银屑病关节炎。
多关节痛的提示性检查结果
表现
可能病因
一般结果
伴发肌腱炎
结膜炎、腹泻、皮肤和生殖器病变
发热
乏力，体重减轻和淋巴结病
口腔和生殖器病变
银屑增多
近期咽炎和迁移性关节炎或严重关节痛
近期疫苗接种或者使用血制品
血清病
皮肤损害，腹痛，呼吸道症状，和黏膜病变
尿道炎
手部检查结果
非对称性累及PIP或DIP关节，伴有弥漫性的手指肿胀（指炎）和/或指甲点状凹陷
痛风石加任何不对称的手关节受累，包括DIP(赫伯登结节)关节的急性炎症
骨性膨大累及PIP关节（Bouchard结节），或DIP关节（Heberden结节）。
第一腕掌关节（CMC）受累
雷诺现象
鳞屑皮疹，常常形成斑块，在MCP和PIP关节表面的伸侧（Gottron皮疹）
多发手指肌腱松弛的可以导致可复性手指畸形（Jaccoud关节病）
PIP和MCP关节对称性受累，特别是天鹅颈或钮扣花样畸形
手指皮肤增厚（指硬化症）和屈曲挛缩
DIP=远端指间关节，MCP=掌指关节；PIP=近端指间关节；SLE=系统性红斑狼疮。
类风湿关节炎和骨关节炎手部表现的鉴别诊断
指标
类风湿关节炎
骨关节炎
关节肿
常见
滑膜、关节囊、软组织
不常见
可能轻度肿胀
骨肥大
只有在晚期
多见，常有不规则骨刺
DIP受累
罕见
常见
MCP受累
常见
不常见，通常为轻度
血色素沉着症中MCP受累可能更显著
PIP受累
常见
常见
腕关节受累
常见
少见的，然而第一CMC关节受累（常见）有时被认为是腕关节疼痛
CMC=腕掌关节；DIP=远端指间关节；MCP=掌指关节；PIP=近端指间关节。
Adapted from Bilka PJ: Physical examination of the arthritic patient.Bulletin on the Rheumatic Diseases 20:596–599, 1970.
辅助检查
以下检查非常重要：
关节腔穿刺检查
通常查血沉（ESR）和C反应蛋白
血清学检测
在慢性关节炎，x射线和/或超声检查
新发关节腔积液的患者必须行关节腔穿刺检查，以排除感染，病寻找晶体(见如何做关节穿刺术)。 它也可以帮助区分炎症和非炎性过程。滑液检查包括白细胞(WBC)计数分类，革兰氏染色和培养，以及使用偏振光显微镜检查晶体。在滑液中找到晶体可以确诊晶体诱导性关节炎，但不排除共存感染的可能。 非炎症性关节液（例如，<1000/mcL（< 1 × 109/L）的白细胞计数）更提示了骨关节炎或创伤。血性液体与关节积血相符。 滑液WBC计数可以非常高（例如，> 50,000/mcL(> 50 × 109/L）在感染性和晶体诱导性关节炎中均可见。导致多关节炎的系统性炎症性疾病关节积液中的白细胞计数常在1000和50,000/mcL(1和50 × 109/L)之间。
如果基于病史和检查仍不能得到特定诊断，可能需要额外检测。血沉和C反应蛋白可以做，以帮助确定关节是否为炎症性的。ESR和CRP升高强烈提示炎症，但并无特异性，尤其在老年人。如果炎症发作时出现，而炎症退去后恢复正常，则提示更具特异性价值。
一旦临床怀疑是系统性炎症性疾病，血清学检查如抗核抗体、抗双链DNA抗体、类风湿因子、抗环瓜氨酸肽抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体更有助于确诊。只有需要为特定诊断提供支持点时需要行特定检查，如系统性红斑狼疮、ANCA相关性血管炎或类风湿性关节炎。
如果关节炎是慢性的，特别应当行X射线和/或超声检查以寻找关节损伤的征象。与 X 射线相比，关节超声检查具有许多优势，包括可以更好地识别关节周围的液体、在体检期间观察肌腱和其他关节周围结构，以及指导关节穿刺术和关节注射。
需要行其他检查用来确诊（见表≥ 5个关节疼痛的原因和≤4个关节疼痛的原因）。
多关节痛的治疗
对于关节痛患者，应尽可能治疗潜在的疾病。
根据诊断结果，系统性炎症性疾病可能需要免疫抑制或抗生素。
关节炎症通常用非甾体类抗炎药 (NSAIDs) 进行对症治疗。没有炎症的疼痛通常用对乙酰氨基酚治疗更安全。
用夹板或吊带固定关节有时可以缓解疼痛。热敷或冷敷在炎症性关节炎中可能有止痛作用。由于慢性多关节炎可导致非活动性的和继发的肌肉萎缩，应当鼓励经常性的身体锻炼。
老年病学要点：关节疼痛
关键点
对于多关节疼痛的鉴别诊断，可以通过受累关节数目、是否为炎症性的、是否为对称性的，有无关节外症状或征象来缩小诊断范围。
慢性关节炎在儿童最常见于幼年特发性关节炎，成人最常见于骨关节炎和类风湿性关节炎。
急性多关节炎常见于感染、痛风或系统性炎症性疾病的发作。
对于新发关节腔积液的患者必须行关节腔穿刺检查，以排除感染，诊断晶体诱导性关节病，并帮助区分炎症性和非炎症性病变。