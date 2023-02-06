体检应该是较为完整，评估所有主要器官系统（例如，皮肤和指甲，眼，生殖器，粘膜表面，心脏，肺，腹部，鼻子，颈部，淋巴结，和神经系统），以及肌肉骨骼系统。检查生命体征检查以排除发热。

头部的检查中应注意眼部炎症（例如，葡萄膜炎，结膜炎）和鼻或口腔损伤的迹象。 皮肤检查注意皮疹和损伤（如瘀斑，皮肤溃疡，银屑病，紫癜，颧部红斑）。同时要检查患者有无淋巴结和脾脏肿大。

心肺检查应注意任何提示浆膜炎，心包炎或瓣膜病变的征象（如心脏杂音、心包摩擦音、心音低沉、因胸腔积液双肺底浊音）。

生殖器检查应注意任何与性传播感染一致的分泌物、溃疡或其他发现。

肌肉骨骼检查首先应区别是关节病变，还是关节周病变，或其他结缔组织或肌肉的压痛。关节检查首先注意关节畸形、红斑、肿胀或积液，进而触诊关节积液，皮温和压痛点。确定关节被动和主动活动范围。关节屈曲和/或伸展过程中可感到捻发音。与对侧未受累关节对比可能会发现更细微的变化。检查时还需注意受累关节的分布是否为对称还是不对称。疼痛的关节也可以在未弯曲或伸展时按压。

应检查关节周围结构，以明确肌腱、滑囊、或韧带受累情况，如滑囊部位不连续轻微肿胀（滑囊炎），或附着点压痛（肌腱炎）。