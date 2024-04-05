强直性脊柱炎最常见的表现是炎症性背痛，但疾病可始于外周关节，尤其是儿童和妇女，很少发生急性虹膜睫状体炎（虹膜炎，前葡萄膜炎）。其他的早期症状和体征包括肋椎关节受累所致的胸部扩张度减小，偶尔还会出现疲劳、厌食、体重减轻和贫血。

强直性脊柱炎（重度脊柱后凸） 图片 ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL, LONDON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

腰背痛常于夜间发生，疼痛程度有重有轻，最终可进展为反复发作可有晨僵（活动后可明显减轻）和椎旁肌痉挛。患者常采取屈曲或弯身的姿势以减轻腰背痛和椎旁肌痉挛。因此，在未经治疗的患者中，脊柱后凸也是常见表现。最终可能会发展为严重的髋关节炎和肩关节炎。在疾病晚期，患者脊椎后凸加重，腰椎前凸消失，驼背姿势固定，肺功能下降，平躺困难。可能存在周围潜在的变形性关节受累，有时累及孤立的手指（指关节炎）。可出现跟腱炎和髌骨肌腱炎。

大约 25% 的患者会出现强直性脊柱炎的全身表现（1）。复发性急性前葡萄膜炎很常见；但较少见的是，它会持续很长时间并且严重到损害视力。偶可发生压缩性脊神经根炎或坐骨神经痛、腰椎骨折或半脱位、及马尾综合征等从而引起神经体征异常。心血管表现包括主动脉瓣关闭不全、主动脉炎、心绞痛、心包炎和心脏传导异常（常无症状）。极少数患者可出现由非结核性纤维化或肺上叶空洞引起的呼吸困难、咳嗽或咯血等症状；肺部空洞可能继发于 曲霉菌感染。30%的强直性脊柱炎患者出现非特异性结肠炎。像类风湿性关节炎患者的皮下结节，在强直性脊柱炎患者中不会发展。