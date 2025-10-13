多尿的一些原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
水利尿†
精氨酸加压素缺乏（AVP-D）（部分或全部）
突发的或慢性的口渴、多尿
有时在创伤、垂体手术或缺氧性或缺血性脑血管损伤后，或在出生后最初几周内出现
实验室检查
禁水试验、ADH刺激
诊断不明时，测ADH
精氨酸加压素抵抗 （AVP-R）
患者逐渐出现口渴和多尿：
实验室检查
禁水试验、ADH刺激
烦渴
焦虑的中年妇女
精神疾病史
下丘脑浸润性病变（多为结节病）
实验室检查
禁水试验、ADH刺激
过多的低张静脉点滴
住院病人接受静脉补液
可能发生水肿
停止补液或减慢速度后缓解
利尿剂使用
近期因容量负荷过重开始使用利尿剂（例如，因心力衰竭或外周水肿）
可能秘密使用利尿剂以减轻体重的患者（如饮食障碍、过于关注体重的人、运动员、青少年）
临床评估
无渴感尿崩症（ADI）（一种下丘脑疾病，特征为因渗透压感受器功能丧失而导致口渴消失，以及因抗利尿激素缺乏引起多尿并伴有高钠血症）
多尿但不伴有过度口渴
有时病变位于下丘脑区域，如生殖细胞瘤或颅咽管瘤，或近期前交通动脉修复术后
有时高渗状态（例如，300~340mOsm/kg [或 mmol/kg]）和 高钠血症 但不伴有过度口渴
妊娠期尿崩症（由于ADH代谢增加所产生）
妊娠晚期首次出现烦渴（过度口渴）和多尿
血浆钠水平不恰当地正常（妊娠晚期通常下降约5mEq/L [或mmol/L]），伴有尿渗透压低于血浆渗透压
产后2-3周缓解
溶质性利尿†
未控制的糖尿病
年轻孩子或有2型糖尿病家族史的肥胖成人出现口渴和多尿
指尖血糖测定
等渗或高渗盐水补液
住院病人接受静脉补液
实验室检查（例如，24小时尿收集显示总溶质排泄量[渗透压×尿量]）
停止或减慢补液速度（确定多尿有缓解）
高蛋白管饲
任何管饲的病人
更换为低蛋白管饲（确定多尿有缓解）
解除泌尿系梗阻
膀胱出口梗阻患者，留置尿管后出现的多尿
临床评估
*多数患者需行尿液、血浆渗透压及血钠浓度检测
†尿渗透压在水利尿时<300mOsm/kg（300mmol/kg），在溶质性利尿时>300mOsm/kg（300mmol/kg）。
ADH=抗利尿激素