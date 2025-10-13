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多尿的一些原因

多尿的一些原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

水利尿

精氨酸加压素缺乏（AVP-D）（部分或全部）

  • 遗传

  • 获得性（由于外伤、肿瘤、其他病变）

突发的或慢性的口渴、多尿

有时在创伤、垂体手术或缺氧性或缺血性脑血管损伤后，或在出生后最初几周内出现

实验室检查

禁水试验、ADH刺激

诊断不明时，测ADH

精氨酸加压素抵抗 （AVP-R）

患者逐渐出现口渴和多尿：

  • 有双相情感障碍的锂使用史

  • 高钙血症 与甲状旁腺功能亢进有关

  • 家庭成员饮水过量（在儿童中）

  • 潜在的副肿瘤性疾病 （可能导致高钙血症）

  • 生命最初几年的年龄

实验室检查

禁水试验、ADH刺激

烦渴

  • 原发性(下丘脑病变引起下丘脑口渴中枢缺陷)

  • 精神性

焦虑的中年妇女

精神疾病史

下丘脑浸润性病变（多为结节病

实验室检查

禁水试验、ADH刺激

过多的低张静脉点滴

住院病人接受静脉补液

可能发生水肿

停止补液或减慢速度后缓解

利尿剂使用

近期因容量负荷过重开始使用利尿剂（例如，因心力衰竭或外周水肿）

可能秘密使用利尿剂以减轻体重的患者（如饮食障碍、过于关注体重的人、运动员、青少年）

临床评估

无渴感尿崩症（ADI）（一种下丘脑疾病，特征为因渗透压感受器功能丧失而导致口渴消失，以及因抗利尿激素缺乏引起多尿并伴有高钠血症

多尿但不伴有过度口渴

有时病变位于下丘脑区域，如生殖细胞瘤或颅咽管瘤，或近期前交通动脉修复术后

有时高渗状态（例如，300~340mOsm/kg [或 mmol/kg]）和 高钠血症 但不伴有过度口渴

妊娠期尿崩症（由于ADH代谢增加所产生）

妊娠晚期首次出现烦渴（过度口渴）和多尿

血浆钠水平不恰当地正常（妊娠晚期通常下降约5mEq/L [或mmol/L]），伴有尿渗透压低于血浆渗透压

产后2-3周缓解

溶质性利尿†

未控制的糖尿病

年轻孩子或有2型糖尿病家族史的肥胖成人出现口渴和多尿

指尖血糖测定

等渗或高渗盐水补液

住院病人接受静脉补液

实验室检查（例如，24小时尿收集显示总溶质排泄量[渗透压×尿量]）

停止或减慢补液速度（确定多尿有缓解）

高蛋白管饲

任何管饲的病人

更换为低蛋白管饲（确定多尿有缓解）

解除泌尿系梗阻

膀胱出口梗阻患者，留置尿管后出现的多尿

临床评估

*多数患者需行尿液、血浆渗透压及血钠浓度检测

†尿渗透压在水利尿时<300mOsm/kg（300mmol/kg），在溶质性利尿时>300mOsm/kg（300mmol/kg）。

ADH=抗利尿激素

*多数患者需行尿液、血浆渗透压及血钠浓度检测

†尿渗透压在水利尿时<300mOsm/kg（300mmol/kg），在溶质性利尿时>300mOsm/kg（300mmol/kg）。

ADH=抗利尿激素

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