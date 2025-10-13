喉咙痛的几种传染原因及特点
病因
共同特征*
诊断方法
病毒性的 扁桃体咽炎
通常有流鼻涕和/或咳嗽
咽部和扁桃体红斑，有时有渗出物
有时有一两个颈部淋巴结肿大
有时没有发烧和/或只有轻度或中度喉咙痛
仅病史和体格检查
链球菌性咽炎
经常出现严重的喉咙痛和发烧
很少流鼻涕或咳嗽
伴有渗出物的咽部和扁桃体明显红斑
通常有触痛且肿大的颈部淋巴结
咽拭子快速抗原检测试验(RADT)
咽拭子培养
经常发高烧和持续疲劳，无其他上呼吸道感染症状
在青少年或年轻人中较常见
咽部及扁桃体明显红斑伴渗出物，扁桃体肿大
双侧颈部淋巴结病，有时脾肿大
血清学；异嗜性抗体试验
有时测量Epstein-Barr特异性抗体
严重的喉咙痛、牙关紧闭、吞咽痛，有时还会流口水
特色“烫手山芋”声音
咽和扁桃体红斑
扁桃体周围肿胀伴悬雍垂偏斜
针吸和培养
有时进行对比增强CT或其他影像学检查
会厌炎†
突然剧烈的喉咙疼痛和吞咽痛
通常发生在2至6岁的儿童身上
经常流口水、呼吸急促、喘鸣
有时采用三脚架姿势（坐直，身体前倾，脖子向后倾斜，下巴向前推进）
没有咽部和扁桃体红斑、渗出物和肿胀
在手术室进行的柔性纤维喉镜检查
有时进行颈部侧位 X 光检查
*特征包括症状和体格检查结果。所提到的特征是典型的，但并不总是存在。
† 这些原因很少见。
CT=计算机断层扫描