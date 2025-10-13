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喉咙痛的几种传染原因及特点

喉咙痛的几种传染原因及特点

病因

共同特征*

诊断方法

病毒性的 扁桃体咽炎

通常有流鼻涕和/或咳嗽

咽部和扁桃体红斑，有时有渗出物

有时有一两个颈部淋巴结肿大

有时没有发烧和/或只有轻度或中度喉咙痛

仅病史和体格检查

链球菌性咽炎

经常出现严重的喉咙痛和发烧

很少流鼻涕或咳嗽

伴有渗出物的咽部和扁桃体明显红斑

通常有触痛且肿大的颈部淋巴结

咽拭子快速抗原检测试验(RADT)

咽拭子培养

感染性单核细胞增多症

经常发高烧和持续疲劳，无其他上呼吸道感染症状

在青少年或年轻人中较常见

咽部及扁桃体明显红斑伴渗出物，扁桃体肿大

双侧颈部淋巴结病，有时脾肿大

血清学；异嗜性抗体试验

有时测量Epstein-Barr特异性抗体

脓肿 （例如咽旁间隙脓肿) †

严重的喉咙痛、牙关紧闭、吞咽痛，有时还会流口水

特色“烫手山芋”声音

咽和扁桃体红斑

扁桃体周围肿胀伴悬雍垂偏斜

针吸和培养

有时进行对比增强CT或其他影像学检查

会厌炎

突然剧烈的喉咙疼痛和吞咽痛

通常发生在2至6岁的儿童身上

经常流口水、呼吸急促、喘鸣

有时采用三脚架姿势（坐直，身体前倾，脖子向后倾斜，下巴向前推进）

没有咽部和扁桃体红斑、渗出物和肿胀

在手术室进行的柔性纤维喉镜检查

有时进行颈部侧位 X 光检查

*特征包括症状和体格检查结果。所提到的特征是典型的，但并不总是存在。

† 这些原因很少见。

CT=计算机断层扫描

*特征包括症状和体格检查结果。所提到的特征是典型的，但并不总是存在。

† 这些原因很少见。

CT=计算机断层扫描

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