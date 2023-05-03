如果临床检查后考虑声门上炎/会厌炎，则有必要进一步行实验室检查。病情不重和无呼吸道症状的患者可行颈侧位X线检查查看有无会厌水肿。然而，这些 X 射线可能会出现假阳性解释，因为患者定位可能不准确（不是完美的侧视图），或 X 射线是在呼气期间拍摄的。但是儿童患者病情严重，或伴有喘鸣，或有其他呼吸道症状则不应行X线检查。这类患者（和那些X线检查有阳性或可疑发现的患者）通常应行纤维喉镜检查。（C注意：对儿童患者进行咽和喉部检查可能突然出现呼吸道阻塞，所以除非是在可提供最高级的气道干预措施的手术室，否则不应对儿童患者进行咽和喉部检查。）

经验与提示

多数脓肿都是临床可控制的，但是如果无法确定脓肿的位置和范围，应立即进行颈部的CT检查。

扁桃体咽炎的患者，咽拭子培养是唯一可靠的鉴别病毒感染和GABHS感染的方法。为了平衡诊断的及时，花费以及准确性，处理该病儿童患者的一个策略是在诊室进行快速的链球菌筛查，若筛查阳性则进一步治疗，若阴性则常规行咽拭子培养。因为其他细菌性病原体也可引起本病，故符合前述临床判定标准的成人患者应行针对所有细菌性病原体的咽拭子培养 （扁桃体渗出物、淋巴结肿大、发烧或发烧史、无咳嗽）。

仅当临床怀疑单核细胞增多症，淋病和HIV感染时才行相应的临床检查。