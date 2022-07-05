焦磷酸钙关节炎（CPP关节炎）涉及焦磷酸钙二水合物（CPPD）晶体的关节内和/或关节外沉积。临床表现多样，可无症状，或表现为急性关节炎的间歇性发作，被称之为假性痛风或急性焦磷酸钙关节炎，并且通常是很严重的退行性关节病。诊断需要在关节液中发现CPPD结晶。 假性发作的治疗包括关节腔内注射皮质醇激素或口服糖皮质激素、NSAIDs或秋水仙碱。

参见 晶体诱导性关节炎综述

无论是症状性还是无症状CPPD结晶沉积（软骨钙化症、焦磷酸钙关节炎），都随着年龄增长而越来越常见。

无症状软骨钙化症常见于膝、掌指关节、腕关节、椎间盘的纤维环、耻骨联合以及脊柱。男性和女性患病率相似。在 X 线平片或其他影像学检查中偶然发现软骨钙质沉着症并不意味着患者应接受 CPP 关节炎治疗。

焦磷酸钙关节炎 焦磷酸钙关节炎的病因不明。CPP 关节炎通常与其他疾病有关，例如创伤（包括手术）、 低镁血症, 甲状旁腺功能亢进, 痛风, 血色素沉着症, 低磷酸酯酶症, 吉特曼综合征, X连锁低磷性佝偻病, 家族性低尿钙高钙血症和老年。这些关联表明，焦磷酸钙二水合物 (CPPD) 晶体沉积物可能是由受影响组织的退行性或代谢变化引起的。 一些病例的发病呈家族性，为常染色体显性遗传，至40岁开始发病。 锚（ANK）蛋白是产生过量细胞外焦磷酸盐的重要因素，从而促进CPPD晶体形成。ANK蛋白是细胞内和微泡焦磷酸盐向CPPD晶体形成的细胞外位置的转运蛋白。

焦磷酸钙关节炎的症状和体征 可发生急性、亚急性或慢性关节炎，常见于膝关节、腕关节或其他较大的外周关节。因此，焦磷酸钙晶体沉积病与其它关节炎表现类似。急性发作与痛风相似，但强度变化更大，往往更持久，并且通常更难治疗。焦磷酸钙关节炎两次发作之间可完全无症状，也可持续存在，但症状较轻，累及多关节，类似于类风湿关节炎或骨关节炎。这些表现往往终生存在。 冠齿状突起综合征（影像学上第二颈椎齿状突的“冠状”外观）是急性 CPP 轴性关节炎的一种表现，其中可能存在严重的炎症性颈部疼痛和僵硬。它可能被误认为是风湿性多肌痛、巨细胞动脉炎、血清阴性脊柱关节炎、颈椎骨髓炎或脑膜炎。

焦磷酸钙关节炎的诊断 关节滑液分析

显微镜下证实晶体的存在 老年关节炎患者应怀疑焦磷酸钙关节炎，尤其是那些有复发性炎症性关节炎病史的患者。 焦磷酸钙关节炎（焦磷酸钙二水合物晶体沉积病、焦磷酸钙关节炎或假痛风） 图片 BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 焦磷酸钙二水合物晶体 图片 Image courtesy of Brian Mandell, MD. 焦磷酸钙关节炎的诊断通过识别 滑液中偏菱形或杆状晶体，而不是偏光显微镜下显示的双折射或弱正性双折射。急性发作的关节液具有典型的炎症表现；因此，并发感染性关节炎和痛风（炎性关节液的其他常见原因）必须排除。感染性关节炎的排除基于革兰氏染色和细菌培养。通过检查发炎关节的滑液中不存在尿酸盐结晶，痛风是最容易排除的。值得注意的是，患者可能同时患有痛风和焦磷酸钙关节炎。如果无法进行关节液检查，可行X线检查或超声检查。若发现关节软骨尤其是纤维软骨，多发线性或穿凿样钙化，则支持诊断，但不能排除痛风或感染。

焦磷酸钙关节炎的预后 焦磷酸钙关节炎患者急性发作的预后良好。但可转变为慢性关节炎，也可发生类似神经源性关节病 （Charcot关节）的严重破坏性关节损害。与痛风不同，慢性 CPP 关节炎难以管理，因为没有有效消除或减轻 CPPD 晶体负担的疗法。应评估频繁发作 CPPD 的患者，尤其是年轻患者 潜在的诱因和疾病。

焦磷酸钙关节炎的治疗 关节内注射糖皮质激素

口服皮质类固醇（如强的松、甲基强的松龙）

非甾体类抗炎药(NSAIDs)

秋水仙碱

白细胞介素-1 (IL-1) 拮抗剂（如阿那白滞素） 急性焦磷酸钙关节炎关节炎的治疗与急性痛风的治疗类似。 急性滑膜有渗出时，必须把渗液抽净。检查渗液内的结晶，然后关节内注入糖皮质激素酯微晶混悬液（如在膝关节内注入40mg泼尼松龙叔丁乙酯或泼尼松龙醋酸酯）。 给予抗炎剂量的吲哚美辛、萘普生或其他 NSAID常能抑制急性发作。 急性发作治疗秋水仙碱 相同于痛风。 秋水仙碱0.6mg，口服，1~2次/日，可减少急性发作频率。口服皮质类固醇可有效治疗急性 CPP 关节炎发作，尤其适用于禁用口服 NSAID 和秋水仙碱的患者。然而，未能解决急性痛风发作可能需要更长的时间更高的剂量。白介素-1 拮抗剂如阿那白滞素也可能有效。