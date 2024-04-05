从出现神经病变到发生关节病变之间可以间隔多年，然而关节病变一旦发生即可迅速发展，在几个月内造成整个关节的彻底破坏。疼痛是常见的早期症状。然而，因为痛觉障碍，疼痛往往是轻微的，不如根据关节破坏程度所预料的那样严重。在早期阶段可出现明显的且常为血性的关节积液，关节不全脱位和关节不稳定。有时也会出现急性关节脱位。

在晚期阶段，如果疾病导致了快速的关节破坏（如关节周围出现骨折或张力较大的血肿），疼痛可更为严重。在晚期阶段，过度骨质增生和大量滑膜积液可导致关节肿胀。关节脱位和移位性骨折可造成关节畸形。骨折和骨愈合可能会产生松散的软骨或骨头碎片，并可能脱落到关节中。可能会出现粗糙、刺耳、通常可以听到的摩擦音，这种声音对于观察者来说通常比对于患者来说更令人不快。

虽然大多数关节都可受累，但膝和踝关节最常受到影响。受累关节的分布情况主要取决于原发病。如脊髓痨可累及膝和髋，而糖尿病会影响足和踝。脊髓空洞症通常累及脊柱和上肢关节，特别是肘关节和肩关节。常常为单关节受累，通常不超过2个或3个关节（除了脚的小关节），呈不对称分布。

感染性关节炎可能伴有或不伴有全身症状（如发烧、不适），尤其在糖尿病患者中更为常见，并且需要高度怀疑。