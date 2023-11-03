锤状趾畸形是由指伸肌腱和屈肌腱不平衡引起的，通常会导致近端指间关节挛缩。这会发展成僵硬的 Z 形畸形，导致背侧半脱位并最终导致跖趾关节脱位。诊断是基于临床的。负重X光片有助于确定严重程度。治疗方面常予改变穿鞋习惯和/或佩戴护具。

(参见 足和踝部疾病概述。）

锤状趾畸形的常见原因是肌腱失衡，导致关节表面错位。这种不平衡可能源于损伤，或者是由于足部生物力学异常和肌腱挛缩的遗传倾向。类风湿性关节炎 和神经失调，例如Charcot-Marie-Tooth病（夏-马-图肌萎缩/进行性神经肌萎缩，参见遗传性神经病变） 及其他病。第二趾是最常演变为锤状趾畸形的部位（见图槌状趾）。第二趾锤状趾通常是由于第二跖骨拉长和大脚趾过度外翻造成的压力(拇外翻畸形或拇囊炎)造成的。较长的脚趾经常演变为锤状趾畸形。

拇趾外翻伴锤状趾 X 光片 图片 Images courtesy of James C.Connors, DPM.

痛苦 鸡眼 经常出现锤状趾畸形，特别是在近端指间关节的背侧或第五趾的背外侧。反应性的滑囊外膜炎通常位于鸡眼下方，导致炎症。胼胝可能会出现在跖骨头附近的足底。随着畸形变得更加僵硬，脚趾功能的改变会在跖骨头处产生逆行屈曲力，导致行走过程中足底压力过大。这导致跖趾关节处脚趾的矢状面和横向面畸形。

锤头趾畸形的症状包括穿着鞋子时的疼痛，特别是鞋面低且鞋子窄小时，有时合并 跖骨痛。

锤趾畸形的诊断是基于临床的。检查关节是否有共存的关节炎（例如，类风湿性关节炎——参见 类风湿性关节炎的诊断）。

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锤状趾