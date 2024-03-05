遗传性神经病包括一系列先天性退行性周围神经变性病变(如腓肠肌萎缩症)。
(参见于周围神经系统疾病概述。）
遗传性周围神经病可分为：
运动和感觉
感觉和自主神经
遗传性神经病可以是原发的或继发于其他遗传疾病，后者包括Refsum病，卟啉症和法布里病。
运动和感觉周围神经病
运动神经和感觉神经病变主要有三型（CMT1, CMT2和CMT3），均为幼年起病。某些少见类型出生时就可发病，引起严重残疾。
CMT1和CMT2（夏科-玛丽-图斯特病或腓骨肌萎缩症）是本病最常见的类型，通常为常染色体显性、也可为隐性遗传或X连锁遗传。I型是由于17号染色体短臂上的外周髓磷脂蛋白-22基因（PMP22）重复（额外拷贝）或缺失引起的；它占脱髓鞘型腓骨肌萎缩症(CMT1)病例的70%至80%(1)。
CMT1和CMT2以无力和萎缩为特征，主要累及费腓骨肌和下肢远端肌群。 患者通常有神经病变家族史。该病的自然病程不同：有些患者无症状，仅在神经传导检查中发现有传导速度减慢，有些患者则有严重的临床表现。
CMT1型患者通常儿童中期起病，表现为足下垂和缓慢进展的远端肌群萎缩，形成“鹤腿”。其后出现手内肌的萎缩。振动觉、痛温觉呈手套袜套样分布。患者的深反射消失。少数携带者可仅表现为高弓足或槌状趾。肌电图提示患者的神经传导速度减慢、远端潜伏期延长。节段性脱髓鞘和髓鞘再生也可出现。有时可触及增粗的周围神经。本病进展缓慢且不影响患者寿命。在某个亚型中，男性症状重，女性症状轻或无影响。
CMT2的遗传学不太清楚。一项研究发现，CMT2占所有CMT病例的 12% 至近 36%（2）；仅在少数患者（约 25%）中发现了致病突变，且具有多种亚型。CMT2A 是最常见的 CMT2 表型，最常见的原因是编码线粒体融合蛋白 mitofusin-2 （MFN2）的基因发生突变。 CMT2A 通常是一种常染色体显性遗传病，是轴突病。 它病情进展更缓慢，肌无力症状常在晚年出现。患者具有相对正常的神经传导速度，但存在感觉神经动作电位和复合肌肉动作电位波幅的降低。神经活检可发现存在瓦勒（Wallerian）变性。
CMT3（也称为 Dejerine-Sottas 病）是一种罕见的先天性髓鞘形成减退性神经病，它可以是常染色体显性遗传或隐性遗传病，包括 PMP22, MPZ， 和 EGR2。它始于儿童期，伴有进行性无力、感觉丧失和深腱反射消失。尽管本病的最初表现类似Charcot-Marie-Tooth病，但是其运动无力的进展更快。由于神经反复脱髓鞘和髓鞘再生，神经活检可以发现粗大的周围神经以及其洋葱皮样改变。
运动和感觉神经病参考文献
1.Gutmann L, Shy M: Update on Charcot–Marie–Tooth disease.Curr Opin Neurol 28 (5):462–467, 2015.doi: 10.1097/WCO.0000000000000237
2.Barreto LCLS, Oliveira FS, Nunes PS, et al: Epidemiologic study of Charcot-Marie-Tooth disease: A systematic review.Neuroepidemiology 46 (3):157–165, 2016.doi: 10.1159/000443706.Epub 2016 Feb 6.
感觉和自主神经病
遗传性感觉和自主周围病是一种罕见疾病。已经描述了8种主要类型。
远端痛、温觉的减退比振动觉、位置觉更显著。主要的并发症是痛觉迟钝造成的双足断肢。患者感染和罹患骨髓炎的风险也因此增加。
遗传性周围神经病的诊断
临床评估
电生理检查
特征性分布的运动无力、足部畸形以及家族史提示遗传性神经病变，进一步确诊有赖于肌电图检查。
可行遗传分析。
遗传性周围神经病的治疗
支持治疗
支具有助于矫正足下垂；行矫形手术来固定足部可能有所帮助。
行物理治疗以加强肌肉力量。对于年轻患者，需进行疾病进展相关的职业性咨询，维持职业技能。
关键点
遗传性神经病可能影响运动和感觉神经，感觉神经，感觉神经和自主神经，或仅影响运动神经。
运动神经病变和感觉神经病变有三种主要类型，严重程度和进展速度各不相同。几乎均为幼年起病。
使用矫形器矫正足下垂；推荐物理和职业治疗以帮助患者保持功能；有时需要骨科手术。