籽骨炎是指第1跖骨头下方籽骨的疼痛，伴或不伴炎症或骨折。诊断通常是基于临床。治疗方面可调整穿鞋或使用矫正支具。

趾骨骨折X光片 图片 Image courtesy of James C.Connors, DPM.

籽骨炎是跖骨痛的常见原因。两块半月形籽骨位于拇短屈肌腱内，帮助足部运动。内侧为胫侧籽骨，外侧为腓侧籽骨。 足部结构改变会导致籽骨的直接创伤或位置变化（例如拇趾的外向移位可导致籽骨的外向错位），由此引起籽骨疼痛。籽骨炎常见于舞蹈工作者、慢跑运动员和高弓足或穿高跟鞋的人群。很多 拇囊炎的病人都有胫骨籽骨炎。有时在临床上这可能与痛风混淆。

(参见 足和踝部疾病概述。）

足部各骨

籽骨炎的症状和体征 籽骨炎的疼痛位于第1跖骨头下方，常在行走时或穿薄底鞋或高跟鞋时加重。偶尔，炎症的出现会导致疼痛部位及其内侧甚至第1跖趾关节周围的轻度发热、肿胀或发红。籽骨骨折亦可导致疼痛、中度肿胀和炎症反应。

籽骨炎的诊断 当脚和第一个（大）脚趾背屈时，检查者检查跖骨头部并触诊每个籽骨。籽骨局部，尤其是胫侧籽骨常有触痛。过度角化的组织常提示疼痛由疣或不连续的愈合组织引起。 如果炎症导致第1跖趾关节附近的周向肿胀，通常建议行关节穿刺术排除痛风和感染性关节炎。 一旦怀疑骨折、骨关节炎或关节错位，则需行X线平片检查。籽骨与软骨或纤维组织分离，X线平片上显示为骨折。如果 X 光片不明确，则需要 MRI 进行诊断。 如何检查足部 视频 如何检查脚踝 视频

籽骨炎的治疗 新鞋、矫正支具或联合应用 籽骨炎患者仅通过不穿引起疼痛的鞋子可能就足够。如果籽骨疼痛持续存在，则需用厚底鞋和矫正器来缓解籽骨的压力。如果骨折无移位，一般仅需保守治疗，包括使用平底坚硬的外科鞋具来固定关节。 非甾体类消炎药 (NSAIDs)和皮质类固醇激素/麻醉剂局部注射液具有一定效果（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。保守治疗无效时，外科手术移除籽骨可能有效，但由于手术存在破坏足部生物力学和活动性的潜在风险，故目前存在争议。如果存在炎症，那么保守治疗合并局部皮质类固醇激素或麻醉剂的浸润有助于缓解症状。