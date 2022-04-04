肘管综合征的症状包括沿着尺神经走行（无名指和小指、手的尺侧）的麻木和感觉异常以及肘部疼痛。随着病变进展，逐渐出现手固有肌和无名指、小指屈肌的无力。无名指与小指的无力可能妨碍拇指与示指的捏持及握拳。

慢性肘管综合征患者可能会出现尺爪手。尺骨爪形手是由于手内肌、手外肌不平衡导致环、小指掌指关节过伸及指间关节屈曲。