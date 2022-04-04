临床评估

有时可行神经传导检测

Tinel征阳性强烈支持腕管综合征的诊断，即用叩诊锤轻叩腕部掌面腕管内正中神经对应的部位，可再现正中神经的感觉异常。屈腕时出现手指刺麻感（Phalen征）或压迫腕部中间部位神经后出现刺麻感（正中神经受压测试）也提示腕管综合征。如果压迫神经后30秒内出现麻木症状则考虑为正中神经压迫试验阳性。六项腕管综合征症状量表 (CTS-6) 是使用 6 个临床标准的诊断辅助工具。得分 ≥ 12 与腕管综合征的高概率相关。

但临床上要与其他的外周神经病变相鉴别有时还是很难的。

如果症状很重或诊断不明确，可行患肢的神经传导检查以进行诊断，并排除是否有单独或合并的近端的神经病变。