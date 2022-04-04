腕管综合征为正中神经穿过腕部时在腕管内受到卡压引起的异常。症状包括疼痛和正中神经分布区域的感觉异常。通过症状和体征可以诊断，神经传导速度检查可进一步明确诊断。治疗包括改善工作环境、止痛、夹板固定，有时可局部注射皮质激素或行手术治疗。
（参见手部疾病的概述与评估）。
腕管综合征非常常见，尤其好发于30～50岁的女性。危险因素包括类风湿关节炎或其他腕关节炎（有时为首发症状）、糖尿病、甲状腺功能减退、肢端肥大症、原发xin'zan或 透析相关性淀粉样变性以及妊娠导致的腕管内水肿。腕部重复屈伸运动的活动或工作也可能构成危险因素。大多数病例是特发性的。
腕管综合征的症状和体征
腕管综合征的症状包括手和手腕疼痛，伴有刺痛和麻木，chang分布于正中神经（拇指的手掌侧，食指和中指，以及无名指的径向半部），但可能涉及整个手。典型表现有：患者夜间可因烧灼样剧烈疼痛而痛醒，伴麻木及针刺感，甩手可减轻不适和恢复知觉。后期可有鱼际萎缩及拇指的对掌和外展无力。
腕管综合征的诊断
临床评估
有时可行神经传导检测
Tinel征阳性强烈支持腕管综合征的诊断，即用叩诊锤轻叩腕部掌面腕管内正中神经对应的部位，可再现正中神经的感觉异常。屈腕时出现手指刺麻感（Phalen征）或压迫腕部中间部位神经后出现刺麻感（正中神经受压测试）也提示腕管综合征。如果压迫神经后30秒内出现麻木症状则考虑为正中神经压迫试验阳性。六项腕管综合征症状量表 (CTS-6) 是使用 6 个临床标准的诊断辅助工具。得分 ≥ 12 与腕管综合征的高概率相关。
但临床上要与其他的外周神经病变相鉴别有时还是很难的。
如果症状很重或诊断不明确，可行患肢的神经传导检查以进行诊断，并排除是否有单独或合并的近端的神经病变。
腕管综合征的治疗
夹板固定
治疗潜在疾病
有时可行皮质类固醇/镇痛药注射
有时可行手术减压
改变电脑键盘的位置或改善其他不符合人体工程学的设计可能有助于缓解症状。此外，腕管综合征的治疗包括用轻型夹板固定腕部 ，尤其在夜间；应用较温和的止痛药（如对乙酰氨基酚，非zai'ti抗炎药等）。
治疗任何潜在的疾病（如糖尿病、类风湿性关节炎、甲状腺功能减退症）都有助于缓解症状。
如果上述措施均不能有效控制症状，可在腕管内局部注射麻醉剂或皮质类固醇（如1.5mL 4mg/mL的地塞米松与1.5mL 1%利多卡因的混合注射液），进针位置为掌长肌腱和正中神经尺侧，靠近远端腕部皱褶。 这对于较轻的或与怀孕相关的腕管综合征更有效。
如果不适症状仍然持续或复发，或手无力与鱼际萎缩的情况继续进展，应行开放手术或内镜以减轻腕管压力。
腕部固定夹板
关键点
虽然腕管综合症有很多的危险因素，但大多数情况下是特发性。
典型症状包括手、腕部疼痛伴有刺痛及麻木，沿拇指掌侧，示指，中指以及无名指桡侧分布。
屈腕或压迫正中神经再次出现症状可帮助诊断。
治疗上首先进行人体工程学的纠正，然后尝试夹板和止痛药，注射皮质类固醇，对肌无力，肌肉萎缩，症状严重保守治疗无改善的病人进行手术减压。