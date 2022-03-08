复杂区域疼痛综合征（CRPS）

复杂的局部疼痛综合征的症状均不相同，没有一个固定的模式；其症状包括：感觉、局部自主神经（血管舒缩和出汗）和运动障碍。 症状是单方面的；发病时的双侧症状提示不同的诊断。

疼痛——通常是灼痛或隐痛——是一项核心诊断特征。它不遵循单根周围神经的分布;它是局部的，即使是由特定神经损伤引起的，如CRPS II型。环境变化或情绪压力可能会使病情恶化。通常存在异常疼痛和/或痛觉过敏，表明中枢致敏。疼痛往往导致患肢运动受限。

可表现为皮肤血管舒缩变化（例如，红色，斑点状，或铁青色；升高或降低温度）和排汗异常（干燥或多汗皮肤）。局限性水肿也可能存在。

其他症状包括营养异常（如，有光泽或萎缩的皮肤，开裂或生长过剩的指甲；骨萎缩；脱发）和运动障碍（虚弱，震颤，痉挛，伴手指屈曲位固定或马蹄内翻足的肌张力障碍）。患者的关节活动度常常受限，有时甚至可引起关节挛缩。这些症状可能影响到患肢切除术后患者的义肢安装。

心理压力（如抑郁、焦虑、愤怒等）在这类患者中十分常见，而且常常因为病因不明、缺乏有效治疗、疾病迁延不愈而加剧。