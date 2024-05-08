Kanavel征

射线照片

引流或手术样本的培养

感染性屈肌腱鞘炎可以引起Kanavel征：

手指呈屈曲静止状态

梭形肿胀

沿着屈肌腱鞘的触痛

被动伸指时的疼痛感

X线检查查找隐匿性异物。 急性钙化性肌腱炎和类风湿关节炎都可导致腱鞘活动受限和疼痛，但与感染性的屈肌腱鞘炎相比，前两者为慢性进展性发病，且无Kanavel征表现，以此可加以鉴别。

播散性淋球菌感染可以引起腱鞘炎但常累及多关节（尤其是腕关节、指关节、踝关节和足趾关节），且患者近期多有发热、皮疹、游走性多关节痛，并通常有性传播疾病的危险因素。肌腱鞘的感染可能涉及非结核分枝杆菌，但这些感染通常无症状，尤其是免疫功能低下的患者（1)。应询问接触水族馆或其他积水的病史，以确定 海洋分枝杆菌 感染。