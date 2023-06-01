肘关节穿刺术是用针穿刺肘关节以抽出滑液的过程。 描述了侧向方法。
肘关节穿刺术的适应症
肘关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性炎症的关节通常是温暖、触痛和红斑，因此类似于关节外感染，很难找到未受累的插入部位。超声检查可能会有帮助；尽管周围有红斑，通过超声检查观察关节积液可以加强进行关节穿刺术的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
相对禁忌证
严重出血体质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
易受医源性感染的假体关节；人工关节穿刺术一般应由骨科医生完成
肘关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性伤口排液）
肘关节穿刺术设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器）
对于关节抽吸，使用 25 至 38 毫米（1 至 1.5 英寸）20 或 22 号针头和 10 至 20 毫升注射器
用于收集实验室测试液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 20-30 毫克或醋酸甲泼尼龙 40 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的23至25号针头和止血钳
肘关节穿刺术的其他注意事项
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
肘关节穿刺术的相关解剖
将针插入外上髁的远端，在外上髁、尺骨和桡骨头之间的凹陷处。
肘关节穿刺术
对尺肱关节进行穿刺时，患者肘部屈曲60°，腕关节旋前。于肱骨外上髁、尺骨和桡骨头之间的外侧面进针。
肘关节穿刺术的定位
将患者置于仰卧、坐立或半卧位，肘部弯曲至 90°，前臂内旋，手掌向下。
肘关节穿刺术的分步描述
触诊外侧肘部以识别桡骨头，当患者交替旋前和旋后手腕时，可以感觉到桡骨头在旋转。还要识别外侧上髁和鹰嘴。在这三个标志物之间可以感觉到关节积液（如果可触及）。如果需要，用皮肤标记笔或最好是压痕（在清洁皮肤之前）标记进针部位。
将肘部放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。
触诊穿刺标记。
使用 10 至 20 毫升注射器上的 20 或 22 号针头抽吸关节。瞄准内侧上髁，插入并推进针头。 前进时拉回柱塞。 进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，撤回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。
排出关节中的所有液体。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直留在关节腔内，就不会对药物注射产生阻力。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
检查液体中的血液和脂肪。将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。
使用粘性绷带或无菌敷料。
肘关节穿刺术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果手术部位有出血，请施加压力。
如果已进行关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上局部发红、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
肘关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其抽回至皮肤表面 然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变插入角度。
肘关节穿刺术的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
另请注意，发热、触痛和发红可能会覆盖急性发炎的关节炎关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性伤口的关节积血往往是不均匀的血性液体并易于凝结。