触诊外侧肘部以识别桡骨头，当患者交替旋前和旋后手腕时，可以感觉到桡骨头在旋转。还要识别外侧上髁和鹰嘴。在这三个标志物之间可以感觉到关节积液（如果可触及）。如果需要，用皮肤标记笔或最好是压痕（在清洁皮肤之前）标记进针部位。