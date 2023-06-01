如何进行膝关节穿刺术

膝关节穿刺术是用针穿刺膝关节（胫股关节和髌股关节）以抽取滑液的过程。
膝关节穿刺术的适应症
膝关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性炎症的关节通常是温暖、触痛和红斑，因此类似于关节外感染，很难找到未受累的插入部位。可以做超声检查；尽管周围有红斑，但关节积液的可视化可以增强进行关节穿刺术的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能错过关节感染。
相对禁忌证
严重出血体质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
易受医源性感染的假体关节；人工关节穿刺术一般应由骨科医生完成
膝关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性排液）
膝关节穿刺术的设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器）
对于关节抽吸，使用 51 毫米（2 英寸）18 或 20 号针头和 20 至 60 毫升注射器
对于大量积液，可能需要多个注射器以及止血器或三通旋塞阀
用于收集实验室检测液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
有时，对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 20 至 40 毫克或醋酸甲泼尼龙 40 至 80 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因），23- 25号针头和止血钳帮助更换注射器
膝关节穿刺术的其他注意事项
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
膝关节穿刺术的相关解剖学
从前内侧入路，由髌骨上二分之一或三分之一内侧进针1至2厘米。 膝关节外侧也可采用类似方法。
膝关节穿刺术
患者仰卧、膝关节伸展，可对膝关节髌上囊进行穿刺。采用18或20号针头，可在髌骨前内侧沿上二分之一或三分之一处向头侧进针。或者可沿髌骨外侧向头侧进针。
膝关节穿刺术的定位
将患者仰卧在担架上，膝盖完全伸展或弯曲 15 或 20°，在膝盖下放毛巾卷。 将脚与地板垂直对齐。
膝关节穿刺术的分步描述
触诊膝盖以识别髌骨。如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。
将膝盖放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备好该部位和周围区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹将更多的麻醉剂注入更深的组织，但不要进入关节空间。
在 20 至 60 毫升注射器上使用 18 号或 20 号针头抽吸关节。如果使用三通旋塞，旋塞安装在针头和注射器之间。
以垂直方式进入皮肤，并在髌骨后面向后引导针头，朝向髁间切迹。 为避免进针接触关节软骨，尽量保持进针轨迹水平；此外，您可以抓住髌骨并轻轻向上拉。
随着针头前进，轻轻拉回柱塞。当小容器进入关节腔后，滑液将流入注射器。如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。如果抽吸不成功，您可以尝试从膝盖轻微弯曲的位置移动到完全伸展，或尝试从膝盖的另一侧进行手术。
尽可能多地吸出液体。对髌上区轻轻施压有助于排出多余的液体。
在大量积液中，可能需要第二个注射器。在更换注射器时，您可以使用止血钳牢牢握住针头或使用三通旋塞将针头留在原位。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直保持在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。
抽吸后，取出针头并用粘性绷带或无菌敷料覆盖该部位。
膝关节穿刺术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
对于大量积液，在手术后使用弹性绷带以帮助限制肿胀和疼痛。
如果已给予关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。负重关节，例如膝关节或踝关节，在麻醉后可能特别容易受伤。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上出现红斑、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
膝关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其回撤至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变进针角度。
区分膝关节积液与髌前滑囊的积液或肿胀。
膝关节穿刺术的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
有时可以通过对髌上囊施加压力，然后在抽吸时向腘窝施加压力来抽吸额外的液体。
另请注意，发热、触痛和发红可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性伤口的关节积血往往是不均匀的血性液体并易于凝结。
关节积血（关节脂肪积血）内的脂肪是由隐匿性骨折引起的。