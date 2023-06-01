如何进行膝关节穿刺术

触诊膝盖以识别髌骨。如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。

将膝盖放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备好该部位和周围区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。

使用 25 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹将更多的麻醉剂注入更深的组织，但不要进入关节空间。

在 20 至 60 毫升注射器上使用 18 号或 20 号针头抽吸关节。如果使用三通旋塞，旋塞安装在针头和注射器之间。

以垂直方式进入皮肤，并在髌骨后面向后引导针头，朝向髁间切迹。 为避免进针接触关节软骨，尽量保持进针轨迹水平；此外，您可以抓住髌骨并轻轻向上拉。

随着针头前进，轻轻拉回柱塞。当小容器进入关节腔后，滑液将流入注射器。如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。如果抽吸不成功，您可以尝试从膝盖轻微弯曲的位置移动到完全伸展，或尝试从膝盖的另一侧进行手术。

尽可能多地吸出液体。对髌上区轻轻施压有助于排出多余的液体。

在大量积液中，可能需要第二个注射器。在更换注射器时，您可以使用止血钳牢牢握住针头或使用三通旋塞将针头留在原位。

如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直保持在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。

注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。

将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。