膝关节内部

当病人站立和行走时，肉眼可见的畸形如肿胀（如关节积液、腘窝囊肿）、股四头肌萎缩及关节不稳定等情况会更加明显。患者仰卧位时，检查者触诊膝关节，包括髌骨、股骨髁、胫骨粗隆、胫骨平台、腓骨头、关节内外间隙、腘窝、股四头肌及髌腱。关节内外间隙与内外侧半月板的的位置对应，可通过缓慢屈曲和伸展膝关节时触诊来定位。有触痛的关节外黏液囊肿如关节内侧下的鹅足囊，需要与真性关节内病变鉴别。

如何检查膝盖 视频

在关节检查中，膝关节内少量积液较难确定，最好采用“浮髌征”试验。患者仰卧并放松肌肉，膝关节充分伸直，下肢轻微外旋。按压膝关节的内侧检查有无液体流出该区域。将一只手放置在髌上囊，轻柔地抚摸或按压膝盖的侧面可产生波动感或隆起，关节积液可在内侧看到。较大量的关节积液可通过肉眼观察或者触诊髌骨识别。与未受累的一侧进行比较很有帮助。多种关节疾病可引起关节积液，包括类风湿性关节炎，骨关节炎，痛风，和外伤。

膝关节180°完全伸展时检查挛缩畸形。在自由无痛运动中检查髌骨。