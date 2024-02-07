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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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膝关节评估

作者：Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

膝关节评估包括 体格检查以及关节穿刺术（见如何做膝关节穿刺术）。

(参见关节症状患者的评估）。

膝关节的体格检查

膝关节内部

当病人站立和行走时，肉眼可见的畸形如肿胀（如关节积液、腘窝囊肿）、股四头肌萎缩及关节不稳定等情况会更加明显。患者仰卧位时，检查者触诊膝关节，包括髌骨、股骨髁、胫骨粗隆、胫骨平台、腓骨头、关节内外间隙、腘窝、股四头肌及髌腱。关节内外间隙与内外侧半月板的的位置对应，可通过缓慢屈曲和伸展膝关节时触诊来定位。有触痛的关节外黏液囊肿如关节内侧下的鹅足囊，需要与真性关节内病变鉴别。

在关节检查中，膝关节内少量积液较难确定，最好采用“浮髌征”试验。患者仰卧并放松肌肉，膝关节充分伸直，下肢轻微外旋。按压膝关节的内侧检查有无液体流出该区域。将一只手放置在髌上囊，轻柔地抚摸或按压膝盖的侧面可产生波动感或隆起，关节积液可在内侧看到。较大量的关节积液可通过肉眼观察或者触诊髌骨识别。与未受累的一侧进行比较很有帮助。多种关节疾病可引起关节积液，包括类风湿性关节炎骨关节炎痛风，和外伤。

膝关节180°完全伸展时检查挛缩畸形。在自由无痛运动中检查髌骨。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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