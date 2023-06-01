如何进行掌指和指间关节穿刺术

手的掌指关节和指间关节的关节穿刺术是用针穿刺手指关节以抽出滑液的过程。 所描述的程序适用于这些关节中的任何一个。
MCP 和 IP 关节穿刺术的适应症
MCP和IP关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性炎症的关节通常是温暖、触痛和红斑，因此模仿关节外感染，很难找到未受累的插入部位。超声检查可能会有所帮助；尽管周围有红斑，但超声显示关节积液可以加强进行关节穿刺的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
MCP和IP关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性抽吸）
MCP 和 IP 关节穿刺术设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器）
对于关节抽吸，使用 25 毫米（1 英寸）25 号针头和 3 毫升注射器
用于收集实验室检测液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 10 毫克或醋酸甲泼尼龙 20 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的25号针头和止血钳
MCP 和 IP 关节穿刺术的其他注意事项
找一名助手为手指或拇指提供屈曲和牵引力。
通常无法从未感染或发炎的掌指 (MCP) 或指间 (IP) 关节获得滑液。
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
MCP 和 IP 关节穿刺术的相关解剖
抽吸针沿关节背侧部分插入关节线，就在伸肌腱的内侧或外侧。
MCP 和 IP 关节穿刺术的定位
将患者置于坐位或仰卧位，前臂放在床头柜上，手旋前。
手指弯曲；对于 MCP 关节，手指在 MCP 水平弯曲，对于指间关节，患者稍微弯曲手指。
MCP 和 IP 关节穿刺术的分步说明
首先，让患者伸出手指。在这个位置，触诊关节的背侧和伸肌腱。然后让患者放松手指。对放松的手指施加牵引力，这会略微扩大关节空间，并使关节线在伸肌腱两侧的皮肤凹陷处（针头插入区域）可见。这些标志在 MCP 关节上最为明显。
将手放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。
让患者将手指弯曲到适合被穿刺关节的角度。
让助手轻柔地对手指进行轴向牵引，以促进抽吸针进入关节腔。
使用 25 号针头抽吸关节。从上方垂直进入皮肤，在关节线的水平，就在伸肌腱的内侧或外侧，或从侧面以 90° 角从上方进入。将针指向关节间隙的中心（见图 掌指关节的关节穿刺术 和图 近端指间关节的关节穿刺术）。 前进时轻轻拉回柱塞。 进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。
排出关节中的所有液体（通常≤ 1 mL）。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请使用止血钳保持针头不动，同时取出含有滑液的注射器并用含有药物的注射器更换。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。MCP 和 IP 关节的注射量不应超过 0.5 mL。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。
使用粘性绷带或无菌敷料。
掌指关节穿刺术
对于掌指关节的关节穿刺术，从上方或从上方以 90° 角在伸肌腱的任一侧插入 25 号针，同时轻轻牵引手指。
近端指间关节穿刺术
对于近端指间关节穿刺术，从上方或与上方成 90° 角在伸肌腱的任一侧插入 25 号针，同时轻轻牵引关节远端。
MCP 和 IP 关节穿刺术的术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果已进行关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上出现红斑、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
MCP 和 IP 关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其回撤至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变进针角度。
MCP 和 IP 关节穿刺术的提示和技巧
另请注意，发热、触痛和红斑可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性抽吸的关节积血往往是不均匀的血性并易于凝结。
小关节可能没有可见的抽吸液体。然而，注射器仍应用于通过针头将哪怕是微不足道的一滴液体表达到载玻片上进行显微镜评估。这可能足以证明晶体相关关节炎或增加对感染的怀疑。