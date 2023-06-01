如何进行掌指和指间关节穿刺术

首先，让患者伸出手指。在这个位置，触诊关节的背侧和伸肌腱。然后让患者放松手指。对放松的手指施加牵引力，这会略微扩大关节空间，并使关节线在伸肌腱两侧的皮肤凹陷处（针头插入区域）可见。这些标志在 MCP 关节上最为明显。

将手放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。

使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。

让患者将手指弯曲到适合被穿刺关节的角度。

让助手轻柔地对手指进行轴向牵引，以促进抽吸针进入关节腔。

使用 25 号针头抽吸关节。从上方垂直进入皮肤，在关节线的水平，就在伸肌腱的内侧或外侧，或从侧面以 90° 角从上方进入。将针指向关节间隙的中心（见图 掌指关节的关节穿刺术 和图 近端指间关节的关节穿刺术）。 前进时轻轻拉回柱塞。 进入关节腔后，滑液将流入注射器。

如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。

排出关节中的所有液体（通常≤ 1 mL）。

如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请使用止血钳保持针头不动，同时取出含有滑液的注射器并用含有药物的注射器更换。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。MCP 和 IP 关节的注射量不应超过 0.5 mL。

注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。

将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。