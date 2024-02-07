手的评估包括体格检查以及关节穿刺术（参见如何进行掌指和指间关节穿刺术。）
(参见关节症状患者的评估。）
手部体格检查
MEDICAL RF.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
手部体格检查涉及 (1)
视诊
触诊
活动范围和强度测试
叩击测试
评估手的整体外观。 首先在功能位或休息位观察手；通常手指呈现均匀的弯曲并且互不平行。而且，它们会聚并指向手腕上的一个点。接下来观察手部，手指伸直并在掌指关节（MCP）关节处弯曲90°；通常从顶端看时，指甲应全部平行于同一平面内。(参见手部疾患的体格检查 和 多关节疼痛）。
检查手部是否有明显的畸形、发红和肿胀，尤其是掌指关节(MCP)和指间关节。 注意皮肤和指甲的损伤，以及掌骨间和掌间肌肉萎缩，特别是鱼际隆起和小鱼际隆起上的肌肉萎缩。
手轻轻触摸以增加温度，然后双手系统地触摸每个骨头和关节的压痛。仅用一根手指进行触诊可以帮助隔离疼痛或轻微肿胀的区域。
整个手部活动范围和力量的测试：让患者先紧握检查者的第一、第二根手指，然后充分伸展和展开患者的各个手指以抵抗检查者拇指和食指的挤压阻力。
评估每个手指的活动度和强度，先从拇指开始，当检查者的食指试着揿压，患者的拇指及每个指尖与之保持反向对抗（或紧紧夹住）的能力。 评估每一根手指：
通过让患者外展食指抵抗阻力，然后检查拇指，从而检测后部骨间神经。
通过将近端指间关节(PIP)固定在适当的位置，并让患者弯曲指尖(即远端指间关节[DIP])，每根屈肌腱可被分辨。 浅屈肌腱使PIP关节弯曲。
触发手指 通过使患者弯曲每根手指来检测，同时检查者触摸患者远端手掌折痕处的屈肌腱；在a1（第一个环形滑车）滑车关节处可以感觉到一个结节状锁定的肿胀腱鞘；触诊时可能发现有压痛的结节。
尺侧副韧带（拇指损伤患者）的稳定性检测：用一只手稳定拇指MCP关节，另一只手向拇指末端施加径向压力。与未受影响的对侧进行比较可能是必要的。
De Quervain腱鞘炎 （拇指伸肌和外展肌的炎症）是通过让患者将屈曲拇指弯起，然后进行轻微的被动尺偏移，这会引起疼痛。
叩击评估：
腕管综合症 （拇指麻木或感觉异常）通过Tinel测试和Phalen测试进行测试。在Tinel试验中，叩击腕管区域会引起正中神经支配区域的手指感觉异常或偶尔会辐射至前臂。 在Phalen试验中，让患者手腕90°弯曲1分钟，出现正中神经支配的桡侧三个手指感觉异常。
肘管综合征 (尺神经撞击肘管综合征)指小指麻木或感觉异常的患者，通过轻拍肘管测试尺神经撞击肘管综合征，造成小指和无名指感觉异常。肘管走行于肘关节内上髁和鹰嘴之间。
手指神经损伤可以通过在指尖检测两点辨别觉来评估。卡尺或弯曲的回形针也可使用。首先向患者展示检查过程，然后在患者闭上眼睛的情况下完成检查。首先使用较宽的卡尺缺口，足以使患者可以清楚区分的。 点触指尖一侧，有时仅用一点，有时同时用两点，间隔逐渐变窄，直到患者无法区分一点和两点。 测量患者可以辨别的最短距离。在未受累侧重复此检查。辨别能力通常应在每边约2毫米以内。
参考文献
1.Kenney RJ, Hammert WC: Physical examination of the hand. J Hand Surg Am 39(11):2324-2334, 2014.doi:10.1016/j.jhsa.2014.04.026