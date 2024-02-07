手部各骨 图片 MEDICAL RF.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY

如何检查手 视频

手部体格检查涉及 (1)

视诊

触诊

活动范围和强度测试

叩击测试

评估手的整体外观。 首先在功能位或休息位观察手；通常手指呈现均匀的弯曲并且互不平行。而且，它们会聚并指向手腕上的一个点。接下来观察手部，手指伸直并在掌指关节（MCP）关节处弯曲90°；通常从顶端看时，指甲应全部平行于同一平面内。(参见手部疾患的体格检查 和 多关节疼痛）。

检查手部是否有明显的畸形、发红和肿胀，尤其是掌指关节(MCP)和指间关节。 注意皮肤和指甲的损伤，以及掌骨间和掌间肌肉萎缩，特别是鱼际隆起和小鱼际隆起上的肌肉萎缩。

手轻轻触摸以增加温度，然后双手系统地触摸每个骨头和关节的压痛。仅用一根手指进行触诊可以帮助隔离疼痛或轻微肿胀的区域。

整个手部活动范围和力量的测试：让患者先紧握检查者的第一、第二根手指，然后充分伸展和展开患者的各个手指以抵抗检查者拇指和食指的挤压阻力。

评估每个手指的活动度和强度，先从拇指开始，当检查者的食指试着揿压，患者的拇指及每个指尖与之保持反向对抗（或紧紧夹住）的能力。 评估每一根手指：

叩击评估：

手指神经损伤可以通过在指尖检测两点辨别觉来评估。卡尺或弯曲的回形针也可使用。首先向患者展示检查过程，然后在患者闭上眼睛的情况下完成检查。首先使用较宽的卡尺缺口，足以使患者可以清楚区分的。 点触指尖一侧，有时仅用一点，有时同时用两点，间隔逐渐变窄，直到患者无法区分一点和两点。 测量患者可以辨别的最短距离。在未受累侧重复此检查。辨别能力通常应在每边约2毫米以内。