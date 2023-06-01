如何做跖趾关节穿刺术

跖趾关节 (MTP) 关节穿刺术是用针穿刺 MTP 关节以抽出滑液的过程。 该程序针对大脚趾进行了描述，但适用于其他 MTP 关节和指间关节。
MTP 关节穿刺术的适应症
MTP 关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性发炎的关节通常可能是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的穿刺部位。超声检查可能有帮助;尽管周围有红斑，但超声显示关节积液可以加强做关节穿刺的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
相对禁忌证
严重出血体质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
MTP关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性抽吸）
MTP 关节穿刺术的设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器）
对于关节抽吸，使用 25 毫米（1 英寸）22 号针头和 5 毫升注射器
用于收集实验室测试液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 10 毫克或醋酸甲泼尼龙 20 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的22号针和止血钳
MTP 关节穿刺术的其他注意事项
找一名助手为脚趾提供屈曲和牵引力。
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
指神经阻滞可用于麻醉。
MTP关节穿刺术的相关解剖
抽吸针沿关节背侧插入，正好位于拇长伸肌腱的内侧或外侧。
跖趾关节穿刺术
从任何一个跖趾关节处获得关节滑液患者仰卧、膝关节屈曲，足趾保持水平。由关节背侧区域进入，从拇长伸肌/趾长伸肌腱的内侧或外侧进针。
MTP 关节穿刺术的定位
患者仰卧，膝盖弯曲，脚和脚趾平放在担架上。
MTP 关节穿刺术的分步说明
让患者大脚趾背屈。 然后，在这个位置，触诊跖趾 (MTP) 关节的背侧和突出的背屈伸肌腱。
将脚放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 至 30 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。
让助手手动跖屈（约 20°）并对脚趾施加轴向牵引力，以促进抽吸针进入关节腔。
使用 22 号针头抽吸关节。 垂直进入皮肤，在关节线水平，就在伸肌腱的内侧或外侧。 将针指向关节腔的中心。 前进时轻轻拉回柱塞。 进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，缩回到jin皮肤表面，然后以不同的角度重新引导针头。
排出关节中的所有液体。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。
使用粘性绷带或无菌敷料。
MTP关节穿刺的术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果已进行关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上出现红斑、疼痛和肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
MTP 关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其回撤至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变进针角度。
MTP 关节穿刺术的提示和技巧
另请注意，发热、触痛和发红可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性抽吸的关节积血往往是不均匀的血性并易于凝结。
小关节可能没有可见的抽吸液体。然而，注射器仍应用于通过针头将哪怕是微不足道的一滴液体表达到载玻片上进行显微镜评估。这可能足以证明晶体相关关节炎或增加对感染的怀疑。