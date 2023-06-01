如何做跖趾关节穿刺术

绝对禁忌证

在预期的进针部位皮肤或深层组织感染

如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性发炎的关节通常可能是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的穿刺部位。超声检查可能有帮助;尽管周围有红斑，但超声显示关节积液可以加强做关节穿刺的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。

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