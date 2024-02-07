患者站立位时，观察扁平足（平足底）和高弓足（高拱）的纵向塌陷情况。足趾着地时，从后面观察患者；评估腓肠肌收缩，足跟翻转角度，足弓高度和侧向对称程度。

检查整个足部的变色，肿胀和损伤，以及足趾畸形，如拇外翻（或 姆囊炎）的脚趾增大和 锤头趾畸形。足趾之间和足趾之下的检查可以发现患者未注意到的病变和溃疡，特别是糖尿病患者（见图糖尿病足筛查）和周围神经病变的患者。检查病人的鞋子是否有异常或不对称的磨损模式可以帮助识别导致异常情况的压力，例如 骨关节炎。

足、踝各骨

轻触足部温度和检测细微的肿胀。与未受累的对侧比较很有帮助。在第一蹼区顶部和脚的侧面用最小力量检查对轻触的感觉。 在足前部触诊足背动脉，在内踝后触诊胫后动脉

如何检查足部 视频

使用一根手指触摸足部的触痛点，并从轻触诊开始，以减少患者的焦虑。触诊跖骨和关节应包括第5跖骨头，这是一个常见的骨折部位;跖骨头之间;和跗跖关节。受伤后，触诊跗骨应包括舟骨，另一个常见的足部骨折部位。 受伤后脚后跟疼痛的患者，用一只手托起其足跟并挤压以评估跟骨压痛程度。

被动运动测试背屈、跖屈、外翻（同时确保足跟）和内翻（通过足跟内旋）的活动范围。 主动运动测试背屈、跖屈和外翻的活动范围。 胫骨后肌功能测试：让患者一只脚站立，并尝试抬升该脚掌、脚踝（单足跟抬高测试）。