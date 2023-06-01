如何进行肩关节穿刺术

肩关节穿刺术是用针穿刺盂肱关节以抽出滑液的过程。 此处描述的前入路是最常见的，但在技术上可能很困难。背面进针亦可。
肩关节穿刺术的适应症
肩关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
在预期的进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能的话，应该使用另一个未感染的穿刺部位。然而，急性发炎的关节通常可能是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的进针部位。超声检查可能有帮助；尽管周围有红斑，但超声显示关节积液可以加强做关节穿刺的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
相对禁忌证
严重出血体质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
易受医源性感染的假体关节；人工关节穿刺术一般应由骨科医生完成
肩关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性抽吸）
肩关节穿刺术的设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因、25 号针头、3 至 5 毫升注射器）
对于关节抽吸，使用 51 毫米（2 英寸）20 号针头和 20 毫升注射器
用于收集实验室测试液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 40 毫克或醋酸甲泼尼龙 40 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的22号针和止血钳
肩关节穿刺术的其他注意事项
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
肩关节穿刺术的相关解剖
针头从喙突下侧面，肱骨头的内侧进针。
肩关节穿刺术
对盂肱关节进行穿刺时，患者坐位，手臂垂于一侧，手置于大腿上。针头从正面肩胛骨喙突的偏前外侧进入，随后瞄准盂窝后方，肱骨头内侧。背面进针亦可。
肩关节穿刺术的定位
将患者直立坐在担架上，受影响的手臂内收，手放在膝盖上或膝盖附近（即手臂内旋）。
肩关节穿刺术的分步描述
触诊盂肱关节以识别锁骨、喙突和肱骨头。 如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。
用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 号针头在入口部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹注入更多的麻醉剂，但不要进入关节空间。
触诊进针标记，包括喙突和肱骨头。
使用 20 号针头抽吸关节。针头从喙突下外侧面，肱骨头内侧垂直向下刺入皮肤。将针头向后指向关节盂边缘，并在前进时轻轻拉回柱塞。进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，缩回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。
排出关节中的所有液体。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。
注射皮质类固醇后，在全关节范围内活动关节，使药物分布在整个关节中。
将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。 检查液体中的血液和脂肪。
使用粘性绷带或无菌敷料。
肩关节穿刺的术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果已进行关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。
如果患者在手术后 12 小时以上出现局部发红、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
肩关节穿刺术的警示和常见错误
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其撤回至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变进针角度。
肩关节穿刺术的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
另请注意，发热、触痛和发红可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性抽吸的关节积血往往是不均匀的血性并易于凝结。
关节积血（关节脂肪积血）内的脂肪是由隐匿性骨折引起的。