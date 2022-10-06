MRI或CT

通常通过病史和体格检查怀疑诊断，并通过 MRI 或 CT 确诊。

体格检查应包括对力量、感觉和反射的评估。还应进行硬脑膜张力测试。

检查时，患者仰卧，双腿伸展，抬起腿可能会导致疼痛从大腿后部向下辐射到膝盖以下（直腿抬起测试）。疼痛可能是双侧的，伴有中央椎间盘突出。

坐着时伸直膝盖也会产生类似的疼痛（坐直抬腿测试）。这种测试的一种变体是，患者坐着伸直膝盖，脚背屈，腰部向前弯曲，称为坍落度测试。

在上腰椎间盘突出症（L1-2，L2-3）中，在患者俯卧的情况下，在臀部伸展腿会导致疼痛辐射到大腿前部（股骨拉伸测试）。

跟腱和髌骨反射可能减弱或消失。

CT、MRI检查可以明确病因和确切的受累平面。在极少数情况下（例如MRI检查禁忌且CT不能确定诊断），CT脊髓造影术是必要的。肌电图检查可明确受累的神经根。

椎间盘突出常常是无症状的，因此，临床医师在有创治疗前必须仔细地将临床症状和MRI上的异常进行比对。