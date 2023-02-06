马尾综合征(如脊髓圆锥综合症)可引起远端下肢麻痹和受累神经根分布区域的感觉丧失(通常在鞍区)，和膀胱、直肠和阴部的功能障碍（如尿潴留、尿频、小便失禁或大便失禁、勃起不能、直肠张力丧失、球海绵体肌异常和肛门收缩反射异常）。括约肌功能障碍引起尿潴留或尿失禁。

马尾综合征（不同于亚急性或慢性脊髓损伤），腿的肌张力和深腱反射降低。然而，如果急性脊髓损伤很严重，肌张力和深腱反射最初会降低或消失（脊髓休克），这使得在受伤后不久就很难将其与马尾综合征区分开来。

如果不治疗，马尾综合征可导致下肢完全瘫痪。