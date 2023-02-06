马尾神经综合征发生于脊髓尾端的神经根受压或损伤时，影响到达下肢和膀胱的运动和感觉通路。
(参见脊髓病变概述。）
马尾综合征不是脊髓综合征。但是，它模拟脊髓圆锥综合征引起类似的症状。
马尾综合征最常见的原因是腰椎椎间盘突出。 其他原因包括先天性神经系统异常（例如, 脊柱裂），脊髓感染，脊髓硬膜外脓肿, 脊髓肿瘤, 脊髓创伤, 椎管狭窄, 动静脉畸形, 和脊柱手术后的并发症。这些状况中的许多会引起肿胀，从而压迫神经。
马尾综合征的症状和体征
马尾综合征(如脊髓圆锥综合症)可引起远端下肢麻痹和受累神经根分布区域的感觉丧失(通常在鞍区)，和膀胱、直肠和阴部的功能障碍（如尿潴留、尿频、小便失禁或大便失禁、勃起不能、直肠张力丧失、球海绵体肌异常和肛门收缩反射异常）。括约肌功能障碍引起尿潴留或尿失禁。
马尾综合征（不同于亚急性或慢性脊髓损伤），腿的肌张力和深腱反射降低。然而，如果急性脊髓损伤很严重，肌张力和深腱反射最初会降低或消失（脊髓休克），这使得在受伤后不久就很难将其与马尾综合征区分开来。
如果不治疗，马尾综合征可导致下肢完全瘫痪。
马尾综合征的诊断
MRI或CT脊髓造影
如果症状提示马尾综合征，则应立即进行MRI检查。如果无法进行MRI检查，则应进行CT脊髓造影。
如果怀疑有需要立即行脊椎固定的创伤性骨异常（如骨折、脱位、半脱位），且不能立即进行先进的影像学检查，可以做普通脊柱X射线。然而，CT能更好地发现骨质异常。
马尾综合征的治疗
手术治疗
通常用糖皮质激素
治疗的重点是引起马尾综合征的疾病，通常通过缓解压迫来实现。
如果马尾综合征引起括约肌功能障碍（例如，引起尿潴留或尿便失禁），则需要立即进行手术（例如，椎间盘切除术，椎板切除术）。
应根据需要使用镇痛药来缓解疼痛。如非阿片类镇痛药不能缓解症状，可全身或硬膜外注射予糖皮质激素；然而其镇痛效果往往是温和而暂时的。皮质类固醇也可以减少肿胀。
关键点
马尾综合征最常见的原因是椎间盘突出。
如果考虑马尾综合征，立即行MRI检查，或者如果无法做MRI，请进行CT脊髓造影。
立即对有马尾综合征症状（例如尿潴留，尿频或尿失禁）的患者进行手术评估