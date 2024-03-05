神经根疾病可引起节段的根性症状（按皮节分布的疼痛、感觉异常，神经根支配区域的肌无力）。诊断依靠影像学、肌电图及排查潜在疾病的系统性检查。治疗取决于病因，但可使用非甾体抗炎药、其他镇痛药和皮质类固醇缓解症状。

(参见于周围神经系统疾病概述。）

神经根疾病是由脊柱内或邻近脊柱的病变长期压迫神经根引起的一类急性或慢性疾病（见图脊神经根）。

脊神经根

神经根疾病的病因 神经根病最常见的原因是 椎间盘突出 椎骨和脊神经根 3D 模型 类风湿关节炎（RA）或骨关节炎所致的骨性改变，特别是颈椎和腰椎的病变，也可能压迫孤立的神经根。 少见情况下，癌性脑脊膜病可累及大片的、多发的神经根。罕见情况下脊髓占位性病变（如硬膜外脓肿或肿瘤、脊膜瘤、神经纤维瘤）可能主要表现为根性症状而不是常见的 脊髓症状。 糖尿病会导致神经根缺血而引起胸部或四肢疼痛的神经根病。 感染性疾病，譬如分支杆菌（如结核[TB]）、真菌（如组织胞浆菌病）或螺旋体病（如莱姆病、梅毒）等，有时候也可以影响神经根。带状疱疹感染通常引起痛性神经根病并伴有相应皮节感觉缺失和特征性皮疹，但此病也可能累及运动根，出现相应节段肌无力和反射消失。巨细胞病毒导致的多神经根炎是AIDS的一个并发症。

神经根疾病的症状和体征 神经根疾病多引起受累脊髓节段的特征性神经根症状，表现为疼痛和节段性神经功能障碍（见表脊髓水平的常见神经根病症状）。运动神经根受累表现为所支配肌肉的无力、萎缩可出现弛缓性瘫痪伴肌束颤动。感觉神经根受累则引起相应皮节的感觉缺损。对应节段的腱反射可能减弱或消失。电击样疼痛可放射至受累神经根支配区域。 表格 不同脊髓平面神经根病的常见症状 表格 运动可加重疼痛，这是由于运动后压力可通过蛛网膜下隙传导至神经根（如脊柱活动、咳嗽、打喷嚏、Valsalva动作等）。 影响多个腰骶神经根的马尾神经病变（马尾神经综合征）会导致双腿神经根症状，并可能损害括约肌和性功能。 研究指出，脊髓压迫症可表现为： 异常感觉平面（脊髓某平面以下的明显的感觉改变）

迟缓性双下肢或四肢瘫

压迫位置以下的反射异常

早期反射减退随后反射亢进

括约肌功能障碍

神经根疾病的诊断 神经影像

某些时候需要电生理检查 出现神经根症状需要进行受累区域的CT或MRI检查。 仅在有MRI禁忌（如植入起搏器或其他金属）且CT诊断不明确时行脊髓造影术。可根据症状和体征来确定行影像检查的部位。如不能确定受累平面，则需行电生理检查来明确受累的神经根，但该检查不能帮助明确病因。 如影像学检查无解剖异常，进一步行脑脊液检查来除外感染性或炎性疾病。同时查空腹血糖筛查糖尿病。

神经根疾病的治疗 病因治疗和疼痛治疗

手术（作为最后手段） 治疗引起神经根疾病的特殊病因。 急性疼痛需给予适当的镇痛药（如扑热息痛，非甾体抗炎药[NSAIDs]，有时可给予阿片类药物）。NSAIDs对有炎症参与的疾病尤其有效。肌肉松弛剂、镇静剂和局部治疗收效甚微。如果使用非阿片类镇痛药症状没有减轻，可全身或硬膜外注射予糖皮质激素；然而，镇痛往往是温和而暂时的。可给予甲基强的松龙，6天内逐渐减量，开始时24mg po qd，而后每日减少4mg。 慢性疼痛管理较困难；对乙酰氨基酚和NSAIDs通常只对部分病人有效，长期服用有很多风险。 阿片类药物有上瘾的风险。三环类抗抑郁药和抗癫痫药物可能有效，物理治疗和心理咨询师也可能有所帮助。 如果常规治疗均未见效，对于少数患者可尝试予传统或替代疗法（如经皮神经电刺激、脊柱推拿、针灸、草药等）。 如果疼痛难以治愈，或者进行性虚弱或括约肌功能障碍提示脊柱受压，则可能需要手术减压。