各种病变均可造成脊髓受压，引起节段性感觉、运动、反射及括约肌功能障碍。诊断依据MRI检查。治疗为直接解除压迫。

(参见脊髓病变概述 以及脊髓外伤的 急性处理。）

与髓内病变相比，髓外病变是引起脊髓压迫症更为常见的病因。

压迫可以是

急性的

亚急性的

慢性的

急性压迫多在数分钟至数小时内发生。这通常是由于

外伤（如 脊椎压缩性骨折伴骨折碎片移位、 急性椎间盘突出、严重的骨或韧带损伤造成血肿、脊椎半脱位或脱位）

转移瘤

偶尔由脓肿或自发性的硬膜外血肿引起。急性压迫也可继发于亚急性或慢性压迫，尤其当病因为脓肿或肿瘤时。

亚急性压迫的病程可达数天至数周。通常是由

转移性髓外肿瘤

硬膜下或硬膜外脓肿或血肿

颈椎椎间盘突出，或胸椎椎间盘突出（极少见）

慢性压迫的病程通常超过数月或数年。通常是由

椎间盘突出和黄韧带肥大可加重压迫症状。其他少见病因还包括 动静脉畸形和缓慢生长的髓外肿瘤。

寰椎半脱位 和其他颅颈交界畸形也可导致 急性、亚急性及慢性脊髓压迫症。

压迫脊髓的病灶也可压迫神经根，更少见情况下，可以造成脊髓供应血管闭塞而引起 脊髓梗死.。

脊髓受压的症状和体征 急性或进展性脊髓压迫可造成节段性神经缺损、下肢瘫痪或四肢瘫痪、反射先减退（急性期）后亢进、病理征阳性、括约肌功能丧失（伴直肠和膀胱功能障碍）以及感觉缺失。亚急性或慢性压迫常以局限性背部疼痛起病，并向下放射至相应神经根分布区域（根痛），有时还有反射亢进和感觉缺损表现。感觉缺损可能首先发生在骶髓节段，随后可能出现突发的、不可预料的完全性脊髓功能缺失，通常继发于脊髓梗死。 如果病因为转移性肿瘤、脓肿或血肿，则可出现明显的脊椎叩痛。 髓内病变引起的局部严重烧灼样疼痛比其引起的根痛更为明显，且骶尾部皮肤的感觉保留。这些病灶常引起痉挛性瘫痪。

脊髓压迫症的诊断 MRI或CT脊髓造影 若患者出现脊髓或神经根性疼痛伴反射、运动或感觉缺失，尤其是伴有明显的受损平面时，需怀疑脊髓压迫。 经验与提示 压迫性脊髓病 图片 Courtesy of John Tsiouris, MD, Division of Neuroradiology, New York–Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. 如果可以行MRI，侧尽快完成该检查。如果没有条件行MRI，则行CT脊髓造影；使用小剂量碘海醇（非离子低渗性造影剂）经腰穿注入椎管内，并流入头端，以明确阻塞部位。如果检测到阻塞，造影剂经由颈椎穿刺引入，以确定该阻塞的头端延伸。 如果怀疑有需要立即行脊椎固定的创伤性骨质异常（如骨折、脱位、半脱位），可以做普通脊柱X射线。然而，CT能更好地发现骨质异常。

脊髓压迫症的治疗 解除压迫 脊髓压迫的治疗是直接解除脊髓压迫。不完全性或病程很短的完全性脊髓功能缺损可能是可逆的，但是完全性功能缺损则较难恢复；因此，对于急性压迫，必须及早诊断和治疗。 如果压迫导致神经功能缺损或疼痛，立即静脉注射地塞米松，通常为10 mg，然后每天分剂量口服16 mg。手术或放疗。立即立即完成。完成。 发生以下情况提示应手术治疗： 神经缺损在非手术治疗后加重。

需行活检时。

脊柱结构不稳定。

放射治疗后肿瘤复发。

压迫脊髓的脓肿或硬膜下或硬膜外血肿