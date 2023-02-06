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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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脊髓压迫症

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 2月 2023
看法 进行患者培训

各种病变均可造成脊髓受压，引起节段性感觉、运动、反射及括约肌功能障碍。诊断依据MRI检查。治疗为直接解除压迫。

(参见脊髓病变概述 以及脊髓外伤急性处理。）

与髓内病变相比，髓外病变是引起脊髓压迫症更为常见的病因。

压迫可以是

  • 急性的

  • 亚急性的

  • 慢性的

急性压迫多在数分钟至数小时内发生。这通常是由于

偶尔由脓肿或自发性的硬膜外血肿引起。急性压迫也可继发于亚急性或慢性压迫，尤其当病因为脓肿或肿瘤时。

亚急性压迫的病程可达数天至数周。通常是由

  • 转移性髓外肿瘤

  • 硬膜下或硬膜外脓肿或血肿

  • 颈椎椎间盘突出，或胸椎椎间盘突出（极少见）

慢性压迫的病程通常超过数月或数年。通常是由

  • 骨性突出进入颈、胸、腰椎椎管内（如骨关节炎、脊椎病，尤其是椎管狭窄如椎管狭窄症的患者)。

椎间盘突出和黄韧带肥大可加重压迫症状。其他少见病因还包括 动静脉畸形和缓慢生长的髓外肿瘤。

寰椎半脱位 和其他颅颈交界畸形也可导致 急性、亚急性及慢性脊髓压迫症。

压迫脊髓的病灶也可压迫神经根，更少见情况下，可以造成脊髓供应血管闭塞而引起 脊髓梗死.。

脊髓受压的症状和体征

急性或进展性脊髓压迫可造成节段性神经缺损、下肢瘫痪或四肢瘫痪、反射先减退（急性期）后亢进、病理征阳性、括约肌功能丧失（伴直肠和膀胱功能障碍）以及感觉缺失。亚急性或慢性压迫常以局限性背部疼痛起病，并向下放射至相应神经根分布区域（根痛），有时还有反射亢进和感觉缺损表现。感觉缺损可能首先发生在骶髓节段，随后可能出现突发的、不可预料的完全性脊髓功能缺失，通常继发于脊髓梗死。

如果病因为转移性肿瘤、脓肿或血肿，则可出现明显的脊椎叩痛。

髓内病变引起的局部严重烧灼样疼痛比其引起的根痛更为明显，且骶尾部皮肤的感觉保留。这些病灶常引起痉挛性瘫痪。

脊髓压迫症的诊断

  • MRI或CT脊髓造影

若患者出现脊髓或神经根性疼痛伴反射、运动或感觉缺失，尤其是伴有明显的受损平面时，需怀疑脊髓压迫。

经验与提示

  • 如果患者突然出现脊髓或神经根性疼痛，伴有反射、运动或感觉障碍，特别是在节段水平，请对脊髓进行成像并立即治疗病因。

如果可以行MRI，侧尽快完成该检查。如果没有条件行MRI，则行CT脊髓造影；使用小剂量碘海醇（非离子低渗性造影剂）经腰穿注入椎管内，并流入头端，以明确阻塞部位。如果检测到阻塞，造影剂经由颈椎穿刺引入，以确定该阻塞的头端延伸。 如果怀疑有需要立即行脊椎固定的创伤性骨质异常（如骨折、脱位、半脱位），可以做普通脊柱X射线。然而，CT能更好地发现骨质异常。

脊髓压迫症的治疗

  • 解除压迫

脊髓压迫的治疗是直接解除脊髓压迫。不完全性或病程很短的完全性脊髓功能缺损可能是可逆的，但是完全性功能缺损则较难恢复；因此，对于急性压迫，必须及早诊断和治疗。

如果压迫导致神经功能缺损或疼痛，立即静脉注射地塞米松，通常为10 mg，然后每天分剂量口服16 mg。手术或放疗。立即立即完成。完成。

发生以下情况提示应手术治疗：

  • 神经缺损在非手术治疗后加重。

  • 需行活检时。

  • 脊柱结构不稳定。

  • 放射治疗后肿瘤复发。

  • 压迫脊髓的脓肿或硬膜下或硬膜外血肿

关键点

  • 脊髓压迫症通常继发于一个外在肿块。

  • 症状可能包括背部和根性疼痛（早期）和节段性感觉和/或运动障碍、反射改变、病理征阳性和括约肌张力丧失（大小便功能障碍）。

  • 需立即进行MRI或CT脊髓造影。

  • 为了减轻对脊髓的压力，尽快进行手术或给予皮质类固醇。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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