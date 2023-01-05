Wiskott-Aldrich综合征

Wiskott-Aldrich综合征是一种免疫缺陷疾病，包括B细胞和T细胞联合缺陷，其特征是反复感染、湿疹和血小板减少。

（参阅免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗）

威斯科特 - 奥尔德里奇综合征是一种原发性免疫缺陷病 ，涉及体液免疫和细胞免疫联合缺陷。

遗传方式为X连锁隐性遗传。Wiskott-Aldrich综合征是由编码Wiskott-Aldrich综合征蛋白（WASP）的基因突变造成，该蛋白是正常B和T细胞信号转导所必需的一种胞质蛋白。血小板减少可能是由于各种原因造成的，包括血小板清除率增加、血小板生成效率低下和/或血小板存活率下降（1)。

由于B和T细胞功能都减低，因此容易招致化脓性感染和机会感染，尤其是病毒和Pneumocystis jirovecii感染。水痘带状疱疹病毒和单纯疱疹病毒感染常见。

参考文献 1.Shcherbina A, Rosen FS, Remold-O'Donnell E: Pathological events in platelets of Wiskott-Aldrich syndrome patients. Br J Haematol 106(4):875–883, 1999.doi:10.1046/j.1365-2141.1999.01637.x

Wiskott-Aldrich 综合征的症状和体征 最早出现的表现往往是出血（常为血便），继而出现反复呼吸道感染、湿疹和血小板减少。 大约10%的患者在10岁以后发生肿瘤，尤其是B细胞淋巴瘤(EBV+)和急性淋巴细胞白血病。