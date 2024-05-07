人类免疫缺陷病毒感染

暴露于HIV后可能造成的严重后果已经促使相关机构制定了相关的防范措施和操作流程，同时采用了预防性治疗的方法来减少医务人员暴露后发生感染的风险。

预防性治疗的选择依据于暴露的具体情形

涉及HIV感染者的血液穿透伤（通常是针头刺伤）

粘膜（眼睛或口腔）表面严重暴露于感染者的体液诸如精液、阴道分泌液或其它含有血液的体液（如，羊水）

一般的体液如唾液、尿液、眼泪、鼻分泌物、呕吐物或汗液认为不具有潜在的传染性，除非呈现为肉眼可见的血性液体。

在发生了血液穿透性暴露后，暴露部位应该立即用肥皂和水对皮肤进行清洗，同时用消毒剂对穿刺部位进行消毒。如果是黏膜发生暴露，暴露部位用大量的清水进行冲洗。

以下方面需要进行记录：

暴露的类型

从暴露至处理的时间间隔

造成暴露的患者和被对象者的临床信息，包括危险因素以及HIV的血清学检测结果

暴露类型通过以下几点来界定：

发生暴露的是哪种体液

暴露是否为穿透性的损伤（如，针刺，锐器切割）以及损伤的深度

是否体液接触了不完整的皮肤（如，擦伤或者裂开的皮肤）或者黏膜

感染的风险在发生普通的穿透性暴露后感染的危险性为0.3％ (1:300)，发生黏膜暴露后的危险性为0.09％(1:1100)。 这些风险的高低各不相同，反映了被暴露者接触到的HIV数量多少不一：接触的病毒数量取决于多种因素，包括污染源的病毒载量和针的类型（例如，中空针或实心针）。然而在建议PEP的制定过程中，这些因素都不再作为考虑因素了。

暴露来源 被分为已知或未知感染两种状态。 如果暴露源不详（如，在街上的针头或者锐器处置盒中的针头），风险应该以暴露发生的环境为基础进行评估（如，暴露是否发生在静脉吸毒流行的地区、是否是在戒毒治疗场所使用后丢弃的）。如果暴露源已知而HIV感染状态未知，认为其具有HIV感染的危险因素，仍然建议给予预防治疗。

在发生暴露后，如果需要启动预防治疗的应尽快开始PEP。CDC建议应该在暴露发生后的24至36小时内启动PEP；如果已经是在暴露发生后的较长一段时间，需要听取专家的建议来决定是否启动PEP。

PEP的使用取决于被HIV感染的风险；指南建议用≥3种抗反转录病毒药物联合预防治疗28天 (2)。暴露后预防用药应选择毒副作用最小、便于服用的药物方案，以此促进预防用药的依从性。首选方案包括 2 种核苷逆转录酶抑制剂 (NRTIs) 和一种整合酶抑制剂的组合，即比克替拉韦-恩曲他滨-替诺福韦艾拉酚胺或多替拉韦与富马酸替诺福韦二吡呋酯-恩曲他滨 (TDF/FTC) 或替诺福韦艾拉酚胺-恩曲他滨 (TAF/FTC) 的组合。另一种基于整合酶抑制剂的方案是拉替拉韦（400 毫克，每日两次）和 TDF/FTC 或 TAF/FTC，每日一次给药。在极少数无法使用基于整合酶抑制剂的方案的情况下，可以将 TDF/FTC 或 TAF/FTC 与增强蛋白酶抑制剂达芦那韦联合使用。（有关详细建议，请参阅 The 2022 Recommendations of the International Antiviral Society—USA Panel: Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults。

如果暴露源的病毒感染情况不明确或者疑似可能对≥1种药物耐药，应该向专家咨询有关抗病毒治疗方案以及HIV传播的情况。然而，临床医生不能因为等待专家咨询意见或者药物敏感试验结果而推迟PEP。同样，临床医生应该立即给予评估、面对面的咨询以及之后的随访关怀等。

对于可能怀孕或已经怀孕的患者，一线暴露后预防方案与非妊娠患者相似，包括每日一次 TDF/FTC 或 TAF/FTC 加上多替拉韦（50 毫克，每日一次）或雷替拉韦（400 毫克，每日两次）。比克替拉韦-恩曲他滨-替诺福韦艾拉酚胺通常不宜用于未采取有效避孕措施的孕妇和育龄妇女，因为关于该药物在妊娠期间使用的资料有限（3）。