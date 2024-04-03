昏迷指患者不能被唤醒且双眼紧闭的无意识状态。意识障碍指类似情况下严重程度低的意识状态，这些意识障碍不是昏迷。昏迷或意识障碍的机制包括双侧大脑半球或网状激活系统的功能障碍（也被认为是上行激活系统）。 原因可能是结构性或非结构性的（例如，毒性或代谢性障碍）。损伤可以为局灶性病变或弥散性病变。诊断为临床诊断，而病因诊断则须借助于实验室和神经系统的影像学检查。治疗包括尽快稳定病情及相应的对因治疗。对于长期昏迷的病人，还应辅以被动运动范围锻炼、肠内营养以及预防褥疮等治疗。

意识水平降低或觉醒状态下降指对于外界刺激反应程度的下降。严重的意识障碍包括

昏迷（coma）： 任何刺激下，患者不能被唤醒及睁眼。

昏睡（stupor）：患者仅在强烈的刺激下能被唤醒。

程度较轻的意识障碍常被称为嗜睡或反应迟钝。嗜睡通常包括疲劳和缺乏能量。迟钝是警觉性或意识水平降低。 但是，严重程度较低的意识障碍状态之间的分界并不准确。这些标签不及临床准确描述重要（如压迫甲床时见部分肢体的迅速回避可认为反应佳）。

谵妄 不同，因为认知障碍（注意力、认知和意识水平）波动更大；此外，谵妄通常是可逆的。谵妄被认为是先前精神功能的急性丧失。谵妄患者可能有注意力和认知能力正常的时期，与注意力和认知受损的时期交替出现。

昏迷和意识障碍的病因 昏迷或意识障碍可能起因于结构性障碍，这种结构性障碍通常会导致病灶损害，或者非结构性障碍，其最常见引起弥漫性损伤（见表昏迷或意识障碍的常见原因）。 年龄较大 增加意识受损的风险。 表格 昏迷和意识障碍的常见病因 表格 精神障碍（如精神性的无反应）可模拟意识障碍，但其意志存在，可以采用神经系统体检与真正的意识障碍区分。

昏迷和意识障碍的症状和体征 意识障碍有多种不同程度。重复的疼痛刺激无法唤醒昏迷的病人，而可短暂唤醒嗜睡的病人。 意识障碍病因不同，症状表现也不同（见表定位的发现）： 眼球活动异常： 瞳孔可散大，针尖样或不等大。一侧或双侧瞳孔可固定于正中位。 眼球运动可以不良共轭或缺失（动眼神经麻痹）或涉及不寻常的模式（例如，眼球浮动，眼下沉，眼阵挛）可能出现同侧偏盲。其他异常包括视威胁瞬目减少(几乎触眼)，角膜反射，头眼反射及眼-前庭反射消失（即当头部转动或冷热刺激时眼球均不再有反射性活动）。

自主功能异常： 患者可能出现呼吸模式异常（Cheyne-Stokes或Biot呼吸）或血压高而心动过缓（库欣反射）可能会发生呼吸骤停 和心脏骤停。但是，如果意识障碍是由严重感染、严重脱水、大量失血或心脏骤停引起的，则可能会发生低血压。

运动功能异常： 迟缓性肌肉松弛，偏瘫，扑翼样震颤，多部位的肌阵挛，去皮层强直姿势（上肢屈曲内收，下肢伸展），去大脑强直姿势（颈背及四肢伸展）。

其他症状：脑干受压出现恶心呕吐，假性脑膜炎，枕部疼痛，共济失调及进行性嗜睡。 表格 病变部位和症状的评估* 表格

老年纲要：昏迷和意识障碍 老年患者可能因为多种因素而昏迷，意识改变，谵妄，包括下面的因素： 由于与年龄相关的大脑影响和/或已经存在的脑疾病的认知储备较少

因服用多种药物相互作用影响大脑的风险较高

由于年龄增加，药物代谢和清除的器官功能下降，而引起药物累积而影响大脑风险增加

由于复杂的给药方案多重用药，不正确药物剂量的风险较高

存在合并症（例如糖尿病，高血压，肾脏疾病）

由于静脉创伤性破裂穿过硬脑膜和老化萎缩大脑表面之间不断增长的硬膜下空间，导致硬膜下血肿的风险更高 相对次要的问题，如脱水和尿路感染，可以改变老人的意识。 在老年患者，精神状态和沟通技巧可能受损，使得嗜睡和迟钝难以辨认。 年龄相关的下降的认知储备和神经可塑性影响脑损伤的康复。