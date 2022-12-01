危重病人的监护和检测

即时床旁超声已成为重症监护中不可或缺的检查手段，可快速诊断患者的功能和解剖异常。 手持式超声设备是便携式的，因此节省时间并避免了移动患者的需要。从即时床旁超声检查获得的信息质量有时会达到或超过更昂贵且劳动强度大的成像技术所提供的信息质量。明智地使用超声检查可减少暴露于电离辐射的机会。急症时即时超声检查对评估腹部，胸部和心脏特别有用。有时可用于诊断深静脉血栓形成。

腹部超声检查 可用于识别游离（血管外）液体，通常作为 超声检查重点评估创伤 （FAST-通常在创伤评估和复苏时进行）。低血压创伤患者的游离液体很可能是血液，这是外科手术干预的指征。其他腹部器官也可以进行评估。

心脏超声 通过评估腔室大小、壁运动、收缩力和射血分数来评估解剖结构和血液动力学状态是必不可少的。聚焦快速超声心动图评估 (FREE) 是结构化超声评估的一个示例。 FREE 使用 4 个标准超声心动图窗口完成：胸骨旁长轴、胸骨旁短轴、心尖和剑突下窗口。FREE 测量左心室射血分数 (EF)、每搏输出量 (SV)、心输出量 (CO) 和心脏指数 (CI)，并允许评估低血压患者（1)。在评估低血压患者时，超声检查对于确认以下内容是必不可少的：

低血容量：即使下腔静脉看上去已充盈（低血容量的通气患者也可能发生这种情况），低血容量的表现是左室高动力，收缩末期几乎没有血液，舒张末期也几乎没有血液。

左心功能不全：心室壁运动异常和射血分数降低提示左心功能不全（由经验丰富的操作员通过测量或估计评估左心室壁的各个部位的整体大小和表观收缩力以及向内运动和增厚）。

右心室衰竭：右心室大小为左心室的60％，呈三角形，内表面粗糙。右心室衰竭可能提示肺栓塞。

心包积液和填塞

胸腔超声可用于识别胸腔积液和气胸，具有比普通X射线更高的灵敏度和阴性预测值。 例如，跨越三个肋间隙和A线（水平伪影）的区域内的肺滑动几乎是100％敏感的，当它们组合在一起时，表现出高度特异性。 胸膜液的回声以及胸膜和邻近肺实质的变化也有助于确定胸膜液的病因。（见如何做E-FAST考试.)

即时超声检查在检查深静脉血栓形成和评估腹腔内器官时也很有用。