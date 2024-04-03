植物状态是一种无反应状态，患者无意识内容。这是由于大脑半球功能完全失去，却保留了足够的间脑和脑干功能，因而自主反射、运动反射以及睡眠觉醒周期得以保存。患者可能保留一些复杂的反射，包括眼球运动，打哈欠和对有害刺激产生的自主运动，但是却失去了对自己和周围环境的知觉。最低意识状态,并不像植物状态,以自我和/或环境意识的一些证据为特点,患者倾向于改善。诊断是基于临床的。治疗主要是支持性的。患者如有持续性地障碍通常预后不良。

植物状态 （有时称为无反应觉醒综合征） 是一种慢性疾病，可以维持血压（BP）、呼吸和心脏功能，但不能维持认知功能。下丘脑和延髓脑干功能保持完整支持心肺功能和自主神经功能，如果医疗和护理是充分的足够维持生存。皮层受损严重（认知功能消失），但网状激活系统（RAS）功能保留（维持觉醒）。中脑或脑桥反射可能存在或不存在。患者通常没有自我意识，只能通过反射与环境互动。癫痫发作可能是存在的，但临床上不明显。

传统上，持续时间> 1月植物状态被认为是一个持续性植物状态。（然而，有时根据原因，也提出了其他持续时间。）(1) 然而，持续性植物状态的诊断并不意味着永久性残疾，因为在非常罕见的情况下(如创伤性脑损伤后)，患者可以改善，达到最小意识状态或更高的意识水平。

这 植物人状态和最低意识状态的最常见原因 是

脑外伤

弥漫性脑缺氧

然而任何可致脑损伤的均能导致植物状态。一般而言，植物状态发生是因为昏迷后脑干和间脑功能继续保留而皮层功能已受损。

最低意识状态并不像植物状态，有证据表明，患者能意识到其自己和/或环境。患者也会倾向于改善（即逐渐变得更有意识），但改善是有限的。这种状态可能是脑损伤的第一个迹象，也可能在植物状态后出现（当患者恢复一些功能时）。患者可以在植物状态和最低意识状态之间转换，有时在最初脑损伤后好多年都处于这个状态。

参考文献 1.Quiñones-Ossa GA, Durango-Espinosa YA, Janjua T, et al: Persistent vegetative state: an overview. Egypt J Neurosurg 36:9, 2021.doi: 10.1186/s41984-021-00111-3

诊断 充分认识后确定临床分类

神经影像 植物状态具有特征性临床表现（如无目的性活动或意识），网状系统完整。依据临床特点诊断。但需神经影像学辅助排除其他可治疗性疾病。 植物状态须和较轻的意识障碍鉴别诊断。植物状态和较轻的意识障碍均可持续或暂时存在，体格检查无法区分二者。诊断依据仔细认真的临床观察。如果太粗略，意识存在可能被忽略。患有严重帕金森病的患者可能被误诊为植物状态。 CT或MRI能区分缺血性梗死，脑出血及皮层或脑干巨大病变。磁共振血管造影用于排除脑出血后的脑脉管系统识别。除此之外，弥散加权MRI正成为观察脑缺血性改变进展的理想成像模式。 正电子发射断层扫描（PET）、功能性MRI和单光子发射计算机断层扫描（SPECT）可用于评估脑功能（而非脑解剖）。若持续的植物状态诊断尚不确定，可行PET或SPECT或磁共振功能成像进一步明确诊断。在某些情况下，这些测试可以显示大脑的某些部分（例如皮层）是否仍在运作，即使在临床检查中并不明显。 脑电图有助于皮层损伤评估和隐匿性癫痫活动诊断。