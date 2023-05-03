视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）

视神经脊髓炎谱系疾病是一种脱髓鞘疾病，主要影响眼睛和脊髓，但可以影响包含水通道蛋白4的中枢神经系统（CNS）的其他结构。

(参见脱髓鞘性疾病。)

视神经脊髓炎谱系障碍引起急性视神经炎，有时为双侧，以及颈髓或胸髓的脱髓鞘。它之前被认为是 多发性硬化（MS）的变异型，现在认为是不同的疾病。

在视神经脊髓炎谱系疾病中，免疫系统以水通道蛋白 4 为目标，水通道蛋白 4 是一种存在于大脑、特别是脊髓和视神经的星形胶质细胞上的蛋白质，或髓磷脂少突胶质细胞糖蛋白 (MOG)，它存在于大脑中少突胶质细胞的髓磷脂上。中枢神经系统的相同区域以及可能的其他目标。自身免疫介导的炎症和脱髓鞘损害星形胶质细胞和少突胶质细胞。

视神经脊髓炎谱系障碍分为三种类型：

水通道蛋白-4抗体阳性（以前称NMO抗体阳性）

髓鞘少突胶质细胞糖蛋白 (MOG) 阳性

双抗体阴性（这种类型的患者有临床视神经脊髓炎谱系障碍，但没有抗体）

NMOSD的症状和体征 视神经脊髓炎谱系障碍的症状包括视力丧失、肌肉痉挛、四肢瘫痪和大小便失禁。 具体的特征性表现包括 严重的双侧视神经炎累及视交叉，导致水平视野的一半(上半部分或下半部分)视力丧失（纵向视野缺损）或视敏度丧失（20/200或更差）

完全性脊髓综合征，尤指阵发性强直性痉挛

引起顽固性呃逆或恶心呕吐的脑后区综合征，（脑后区是控制呕吐的结构，位于第四脑室底部）

急性横贯性脊髓炎覆盖≥3个连续相邻的脊髓节段