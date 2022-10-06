视神经炎最多见于20～40岁的成年人。大部分病例是由于脱髓鞘疾病造成的，尤其是多发性硬化，而多发性硬化具有复发性。视神经炎常常是多发性硬化的一种表现。其它病因包括：

视神经脊髓炎 (NMO) (1)

髓鞘少突胶质细胞糖蛋白（MOG）抗体相关疾病（MOGAD） (2)

感染性疾病（如 病毒性脑炎[尤其见于儿童]、 鼻窦炎、 脑膜炎、结核[TB]、 梅毒和 人免疫缺陷病毒[HIV]）

转移到视神经的肿瘤

系统性红斑狼疮

化学品和药物，如铅。甲醇、奎宁、砷、乙胺丁醇和抗生素会导致视神经病变，而不是真正的视神经炎。TNF-α抑制剂和免疫检查点抑制剂可引起视神经炎。

罕见原因包括 恶性贫血 和系统性自身免疫性疾病。通常，尽管进行了彻底的评估，但病因仍然是特发性的。