多发性硬化（multiple sclerosis，MS）以脑和脊髓内散在的多发斑片状脱髓鞘为特点。 常见症状包括视觉和动眼神经异常、感觉异常、无力、痉挛、泌尿功能障碍以及轻微的认知症状。在典型的多发性硬化患者中，其神经功能缺损为多灶性，有缓解和复发，并逐渐导致残疾诊断需要时间上≥2次符合MS特征的临床发作和空间（在中枢神经系统位置）≥2处位于MS特征性部位病灶的临床或MRI证据。治疗包括：①在急性期使用糖皮质激素；②使用免疫调节剂预防复发；③对症支持治疗。

(参见脱髓鞘疾病概述。)

普遍认为多发性硬化（简称MS）的发生机制与免疫相关。 有种假说认为它是由一种潜伏的病毒（可能是人类疱疹病毒，如EB病毒）感染引起，当这种病毒被激活时能够引发自身免疫反应。

在某些特定的家族以及某些人类白细胞抗原（简称HLA）亚型（HLA-DR2）的人群中，本病的发病率较高，提示本病存在遗传易感性。

15岁前居住在温带地区的人群患病率（1/2000）比15岁前居住在热带地区的人群患病率（1/10,000）高。一种解释是维生素D含量较低与MS风险增加有关，维生素D含量与阳光照射程度相关，在温带气候地区，阳光照射程度较低。吸烟似乎也增加患病危险。

发病年龄15~60岁，一般为20~40岁；女性更容易受到影响。

视神经脊髓炎谱系疾病（Devic病），之前被认为是MS的变异型，现在认为是独立的疾病。

系统性硬化症的病理生理 局部发生脱髓鞘（斑块）改变时，常伴少突胶质细胞破坏、血管周围炎症及斑块内或周围构成髓鞘的脂质和蛋白的化学组分的改变。轴突损伤很常见，神经元细胞体也可能死亡或受损。 散布于中枢神经系统的脱髓鞘斑内存在胶质增生，主要发生于白质内，尤其是侧索和后索（特别是在颈髓）、视神经及脑室周围区域。中脑、脑桥和小脑的传导束也常常受累。大脑和脊髓灰质也可受累，但是受累程度较轻。

系统性硬化症的症状和体征 多发性硬化的特点是可出现各种不同的中枢神经系统损害症状，并有反复的缓解和复发。 当 MS 不接受免疫调节药物治疗时，平均每 2 年恶化 1 次，但频率差异很大。 尽管MS的进展与恢复无法预测，但是可以分为以下几种经典类型： 复发缓解型: 复发与缓解交替，缓解期部分或完全恢复，病情稳定。缓解期可持续数月或数年。可自然复发或由感染如流感等诱发。MS 的复发形式包括活动性继发性 MS（定义为临床复发或在脑或脊髓的 MRI 扫描中发现的新病变）。

原发进展型： 疾病逐渐进展无缓解期，尽管可有短暂的平台期，期间病情不再进展。与复发缓解型不同，没有明显的复发缓解征象。

继发进展型： 开始为复发缓解交替（复发缓解性），后期疾病逐渐进展。

进展复发型：疾病不断进展，进展过程中有明显的急性发作。此类型罕见。 多发性硬化最常见的首发症状有： 单个或多个肢体远端、躯干或者半个颜面的感觉异常

单侧上肢或下肢的无力或者活动笨拙

视力障碍（如，视力部分丧失、球后视神经炎引起的单眼痛、核间性眼肌麻痹形成的复视及暗点等） MS其他常见的早期表现包括轻微的四肢僵硬、异乎寻常的单肢易疲劳、轻微的步态异常、眩晕、程度较轻的情感障碍；这些症状表明中枢神经系统受累部位散在而轻微。 大多数MS患者有 膀胱控制困难 （例如，频率，紧迫性，排尿犹豫, 失禁, 潴留)。 疲劳是常见的。 温度升高（如，天气炎热、热水浴、发热）可能会暂时性的加重患者的症状和体征。 轻度认知功能症状很常见。可出现情感淡漠、判断力差或注意力不集中。情感障碍包括情绪不稳、欣快常见。抑郁则最为普遍。抑郁可能是反应性的或者部分由MS脑内病灶引起。少数患者会有癫痫发作。 脑神经 典型表现为单侧或双侧不对称的视神经炎以及双侧核间性眼肌麻痹。 中央视觉受累远大于周边视觉。 视神经炎可导致视力丧失（从出现暗点发展到失明）、眼痛等，有时候会出现异常视野、视乳头水肿、部分或完全性的瞳孔传入神经损害。 核间性眼肌麻痹是由连接第Ⅲ对、第Ⅳ对、第Ⅵ对脑神经核团的内侧纵束的病变引起的。表现为水平侧视时，一侧眼球内收受限，另一侧眼球（外展位）出现眼震而辐辏反射存在。在MS中，核间性眼肌麻痹通常为双侧;单侧核间性眼肌麻痹通常由缺血性卒中引起。 平视前方时出现快速、小幅度的眼球震颤（振动性眼震），是MS少见但特征性的表现。眩晕常见。阵发性单侧面部麻木或疼痛（类似于三叉神经痛）、面肌麻痹或痉挛亦可出现。延髓肌无力、小脑受损或皮层控制障碍可能会引起轻微的构音困难。其他脑神经缺损症状多不常见，但可继发于脑干病变。 运动 常见表现为无力。这一症状通常表明皮质脊髓束受损，无力常较易影响到双下肢，表现为双下肢截瘫。 深肌腱反射（如，膝反射、踝反射）通常是亢进的，并且常常存在病理征阳性（Babinski征）和阵挛。痉挛性截瘫常导致一种强直的不平衡步态；晚期患者甚至需要依靠轮椅代步。 疾病后期，可以出现由感觉刺激（如，被褥）引起的痛性屈曲性痉挛。 大脑或颈部脊髓损伤可能导致偏瘫，有时是其表现症状。 活动减少可能增加骨质疏松的风险。 小脑 在较严重的MS病例中，小脑共济失调合并痉挛可造成严重功能丧失；其他小脑表现包括言语不清、吟诗样言语（发声缓慢，伴有字词或音节前的停顿）以及Charcot三联征（意向性震颤、吟诗样言语和眼球震颤）。 感觉 感觉异常以及任何一种感觉的部分缺失是本病最常见的表现之一，其范围通常较局限（如，仅限于单侧或双侧的手或脚）。 各种疼痛性感觉障碍（如，烧灼或电击样疼痛）可以自发或者通过触碰出现，尤其是当脊髓受累时。譬如Lhermitte征，它是一种电击样疼痛，当头颈屈曲时，疼痛可沿脊髓向下放射至双腿或手臂。 客观的感觉异常大多是一过性的，难以在疾病早期觉察。 脊髓 脊髓受累常引起膀胱功能障碍（如，尿急或排尿困难、不完全性尿潴留、轻微尿失禁）。患者可有便秘，男性患者可有勃起障碍，女性患者则可有生殖器感觉麻木等症状。在严重的病例中，可能会出现大小便失禁。 脊髓损伤（斑块）是神经性疼痛的常见来源。 进行性脊髓病是MS的一种亚型，仅引起脊髓性运动无力而无其他神经功能缺损。